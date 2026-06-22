Houston se volvió argentina por 90 minutos y el Mundial tuvo sabor a asado bajo techo

Houston amaneció con acento argentino.

No ocurrió en el centro financiero ni en los complejos petroleros donde trabajan muchos de los profesionales que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Tampoco en los barrios de Sugar Land, The Woodlands o Bellaire, donde se concentra buena parte de una comunidad que ronda las 7,000 personas en el área metropolitana. Ocurrió en algo mucho más simple. En restaurantes, patios techados y bares deportivos que por unas horas dejaron de parecer texanos para convertirse en una extensión de Argentina.

Mientras miles de aficionados emprendieron el viaje hacia Dallas para acompañar a la Albiceleste en su segunda presentación mundialista, otros decidieron quedarse en Houston. El motivo no tenía nada que ver con la falta de pasión. Afuera el termómetro rozaba los 35 grados centígrados y el sol caía con una intensidad capaz de vaciar plazas y parques. El Fan Fest quedó demasiado expuesto al calor. La sombra y el aire acondicionado ganaron la batalla.

Así, lugares donde normalmente se sirven costillas ahumadas, brisket y cerveza artesanal comenzaron a oler más a parrilla argentina que a barbecue texano.

Las pantallas gigantes reemplazaron al paisaje cotidiano. Los meseros caminaron entre camisetas albicelestes. El murmullo habitual se transformó en discusiones sobre formaciones, cábalas y recuerdos. En las mesas aparecieron termos, mates y banderas. Algunos llegaron con la camiseta de Lionel Messi. Otros con la de Diego Maradona. Ninguno necesitaba presentación.

Cientos de personas mirando hacia las pantallas como si estuvieran dentro del estadio. Familias completas compartiendo comida. Grupos de amigos que pidieron permiso en el trabajo. Profesionales que adelantaron reuniones. Empleados que buscaron cualquier excusa para desaparecer durante un par de horas.

La segunda presentación de Argentina en el Mundial alteró agendas y horarios laborales. No fue un partido más. Para muchos representó una pausa obligatoria en medio de la rutina.

¿Por qué viven argentinos en Houston?

Houston tiene una relación especial con la comunidad argentina. Durante décadas, la industria energética atrajo ingenieros, geólogos y especialistas. Después llegaron médicos, empresarios y estudiantesLo que comenzó como una migración profesional terminó construyendo una comunidad que aprendió a mantener sus costumbres a miles de kilómetros de casa.

Argentinos disfrutan del segundo encuentro de su selección en el Mundial 2026. Ariel Velázquez

Por eso el futbol ocupa un lugar distinto.

Porque durante un Mundial desaparecen las distancias.

Porque por unas horas no importa si alguien vive en Texas desde hace 20 años o desde hace 20 días.

Porque todos vuelven al mismo lugar.

La presencia de Lionel Messi amplifica todavía más ese fenómeno. A sus 39 años, el capitán sigue siendo el centro gravitacional de una selección que busca algo que parece reservado para muy pocos. Con sus goles en esta Copa se convirtió en el máximo anotador histórico de los Mundiales, agregando otro capítulo a una carrera que ya parece imposible de resumir.

Sin embargo, la ilusión que mueve a los argentinos en Houston va más allá de los récords individuales.

Tiene que ver con la historia.

Argentina llegó a Estados Unidos como campeona del mundo y con la posibilidad de alcanzar una hazaña que únicamente lograron dos selecciones en toda la historia del torneo. Italia ganó de manera consecutiva en 1934 y 1938. Brasil hizo lo mismo en 1958 y 1962. Desde entonces nadie ha podido repetir la corona. Más de 60 años de intentos fallidos explican la magnitud del desafío.

Esa posibilidad es la que mantiene encendida la imaginación colectiva.

Cada partido parece formar parte de algo más grande.

Por eso cada ataque genera tensión. Cada gol provoca abrazos entre desconocidos. Cada atajada se celebra como si ocurriera a pocos metros.

En uno de los locales de Houston, una pantalla gigante dominaba el lugar. Decenas de personas permanecían de pie aunque había asientos disponibles. Nadie quería perder detalle. Algunos sostenían bebidas. Otros apenas miraban el teléfono. Cuando la transmisión enfocó a Messi, cientos de miradas siguieron el mismo movimiento al mismo tiempo.