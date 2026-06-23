FIA anuncia cambios en las reglas del motor de la F1 para 2027 y 2028 así como en los test

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) formalizó una serie de modificaciones a las regulaciones técnicas y deportivas que redefinirán el rumbo de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026.

Durante la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor (WMSC) celebrada en Macao, el organismo rector ratificó ajustes de seguridad inmediatos para el nuevo ciclo reglamentario y, en paralelo, aprobó los primeros estatutos estructurales de cara a las campañas 2027 y 2028.

Evolución en las unidades de potencia y cambios en los test

El Consejo Mundial trazó la ruta de actualización para las temporadas venideras en cuanto a las unidades de potencia que, actualmente, tienen una distribución del 50-50 entre el motor de combustión y el motor eléctrico.

De acuerdo con las nuevas pautas, la máxima categoría migrará hacia una proporción de 60:40 a favor del motor de combustión para el año 2028. Esta transición implicará adaptaciones precisas en el flujo de energía del combustible, el rendimiento del sistema de recuperación y una mayor flexibilidad en la gestión electrónica de las escuderías. En el 2027 se usará una relación 58-42 con beneficio en el motor de combustión.

El organismo confirmó que la pretemporada del año 2027 se extenderá a un total de cuatro días de pruebas en pista, superando las tres jornadas que se mantenían habitualmente.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó que el diálogo con los equipos se mantendrá abierto para evaluar futuras innovaciones sustentables, abriendo incluso la posibilidad de discutir conceptos a largo plazo como el retorno de los motores V8 alimentados por combustibles 100% sostenibles.

Cambios en temas de seguridad

Otra de las modificaciones se concentran en optimizar las condiciones de manejo bajo escenarios climáticos adversos. El organismo dictaminó que, en situaciones de baja adherencia por pista húmeda o visibilidad deficiente, se reintroducirá el uso del modo boost.

No obstante, esta función se limitará estrictamente a evitar la pérdida de potencia del monoplaza y no se permitirá su uso para incrementarla. Asimismo, el conocido modo de adelantamiento (overtake mode) quedará completamente inhabilitado bajo estas circunstancias.