¿Cuáles son las cuatro organizaciones que buscan ser nuevos partidos políticos en México?

El próximo 25 de junio de 2026, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebrará una de las sesiones más relevantes del calendario político de este año al votar de manera definitiva los dictámenes sobre el otorgamiento de registro como Partidos Políticos Nacionales a las organizaciones ciudadanas que concluyeron el largo proceso de constitución exigido por la legislación mexicana.

La decisión marcará el desenlace de varios meses de revisión técnica, validación de afiliaciones, fiscalización de recursos y verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la creación de nuevas fuerzas políticas. El resultado también podría modificar el mapa partidista rumbo a los próximos procesos electorales federales y locales.

Aunque en las etapas iniciales del procedimiento participaron más organizaciones interesadas en obtener el registro, el número de aspirantes se redujo conforme avanzaron las revisiones realizadas por las áreas técnicas del INE. Diversas agrupaciones enfrentaron observaciones relacionadas con asambleas, afiliaciones o requisitos administrativos, lo que dejó a un grupo más reducido en condiciones de llegar a la votación final.

De acuerdo con la lista que será sometida a consideración del Consejo General, cuatro organizaciones concentran la atención política y mediática por sus posibilidades reales de obtener el registro nacional. Se trata de proyectos con perfiles ideológicos distintos y con bases de apoyo que abarcan desde sectores opositores hasta grupos cercanos al oficialismo.

Las cuatro opciones

La primera organización es Somos México, impulsada por la asociación civil Personas Sumando en 2025. Su origen está vinculado a movimientos ciudadanos que participaron en las movilizaciones conocidas como la “Marea Rosa” y al Frente Cívico Nacional, espacios que en los últimos años se consolidaron como referentes de sectores críticos del gobierno federal.

Entre sus principales dirigentes destacan Guadalupe Acosta Naranjo, quien ha sido presentado como presidente electo de la organización, y Cecilia Soto González, designada como secretaria general. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de figuras reconocidas de la sociedad civil y del activismo político, entre ellas Emilio Álvarez Icaza. En caso de obtener el registro, Somos México buscaría ocupar un espacio dentro del espectro opositor con una narrativa centrada en la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Otra de las organizaciones que llegará a la votación definitiva es Partido PAZ, promovido por la asociación civil Construyendo Sociedades de Paz. Se trata de un proyecto identificado con posiciones socialcristianas y conservadoras, además de ser considerado heredero político de las estructuras que anteriormente respaldaron a los extintos partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario.

El liderazgo de esta organización recae en Armando González Escoto. Durante el proceso de registro, la agrupación estuvo en el centro de la discusión pública debido a una controversia relacionada con el uso de sus siglas y una queja promovida desde la Presidencia de la República.

La tercera organización en espera de resolución es México Tiene Vida, que busca obtener el registro bajo la denominación de Partido México tiene VIDA. Este proyecto ha sido identificado con sectores empresariales y con una agenda conservadora vinculada a temas provida y de valores tradicionales. A la cabeza, Jaime Ochoa Hernández.

Su crecimiento más visible se ha registrado en el norte del país, especialmente en Nuevo León, donde logró construir una estructura organizativa relevante. Entre sus principales representantes se encuentran los empresarios regiomontanos Eduardo Zamarripa Cortés y Jorge Garza Talavera, quienes han impulsado la expansión territorial de la agrupación durante los últimos años.

La cuarta organización es Que Siga la Democracia, agrupación que mantiene una cercanía política con Morena y con el movimiento de la Cuarta Transformación. Su origen se remonta a la estructura ciudadana que promovió la consulta de Revocación de Mandato realizada en 2021, un ejercicio que le permitió construir presencia nacional y una red de simpatizantes.

La principal figura de este proyecto es Edgar Ancira. Aunque sus dirigentes han planteado la intención de consolidarse como una fuerza política propia, analistas y actores políticos la identifican como una organización afín al oficialismo, lo que podría convertirla en un aliado estratégico dentro del sistema de partidos.

La sesión del Consejo General del INE será particularmente relevante porque no sólo evaluará el cumplimiento formal de los requisitos legales, sino también la solidez de los procesos de afiliación y organización interna de cada agrupación. Los consejeros electorales deberán pronunciarse sobre los dictámenes elaborados por las áreas técnicas después de meses de revisión documental y trabajo de campo.

En términos políticos, la eventual aprobación de nuevos partidos podría fragmentar aún más el escenario electoral mexicano. Dependiendo de la orientación ideológica de cada organización y de su capacidad para atraer votantes, podrían surgir nuevas opciones para sectores específicos del electorado que actualmente no se sienten plenamente representados por las fuerzas políticas existentes.

También está en juego el acceso a financiamiento público, tiempos oficiales en radio y televisión, así como la posibilidad de competir en elecciones federales bajo una plataforma propia. Obtener el registro representa, en los hechos, el paso de organización ciudadana a actor formal dentro del sistema político nacional.

Por el contrario, una negativa del INE obligaría a las agrupaciones rechazadas a replantear sus estrategias políticas o incluso a iniciar nuevamente procesos de organización para futuras solicitudes de registro, lo que implicaría varios años adicionales de trabajo territorial y administrativo.

La resolución que adopte el Consejo General este 25 de junio será observada de cerca por partidos políticos, organizaciones civiles y especialistas electorales. Más allá del número final de registros aprobados, la decisión definirá si el sistema de partidos mexicano incorpora nuevas voces y proyectos políticos o mantiene la configuración predominante que ha caracterizado los últimos procesos electorales.

Con ello, el INE cerrará una de las etapas más importantes del ciclo de formación de partidos políticos nacionales y abrirá un nuevo capítulo en la competencia política rumbo a los próximos años, en un contexto donde la representación ciudadana y la pluralidad partidista continúan siendo temas centrales del debate público en México.