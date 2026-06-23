¡El castigo más severo! FIFA expulsa al narrador 'Chipi' Vera por llamar "ladrones" a autoridades

Jorge Chipi Vera, narrador de ABC Paraguay, fue expulsado del Mundial 2026 por la FIFA tras lanzar una serie de insultos contra autoridades durante la transmisión en vivo del partido Paraguay vs. Turquía.

El exabrupto de Vera ocurrió cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó al mediocampista Miguel Almirón en el primer tiempo por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival.

"Ladrones, Barton ladrones. FIFA mataste al futbol. Infantino sos el responsable de esto", expresó Vera en vivo durante la transmisión de ABC Deportes.La expulsión de Almirón desencadena el exabrupto

El primer jugador sancionado bajo la Ley Prestianni (norma que castiga con roja directa cualquier intento de comunicación tapada) fue precisamente el paraguayo. Esta regla nace del incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en Champions League.

La sanción de Almirón desató la indignación de Vera, quien no pensó en las consecuencias de sus dichos, que llevaron al organismo a retirarle la acreditación para ingresar a los inmuebles de la justa deportiva.

Cronología de la sanción y reacciones

Hechos clave de la controversia:

19 de junio (transmisión): Vera pronuncia más de 10 insultos contra FIFA, Infantino, Barton y CONMEBOL.

Vera pronuncia más de 10 insultos contra FIFA, Infantino, Barton y CONMEBOL. 21 de junio (noche): FIFA notifica revocación de acreditación a ABC de Paraguay.

FIFA notifica revocación de acreditación a ABC de Paraguay. 22 de junio: Vera publica video de disculpas reconociendo "exabrupto" y "expresiones inaceptables".

ABC confirma que separó a Vera de la cobertura "en cumplimiento de directivas de FIFA y licenciataria Torneos y Competencias". Sin embargo, la cadena considera que "la revocación definitiva constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria".

El propio Vera reconoce su responsabilidad

"Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo," reconoció Vera en video posterior, donde agregó que "no fui un buen ejemplo durante esos segundos".

La sanción de FIFA le prohibe a Vera cubrir el Mundial desde estadios ni zonas acreditadas por el resto de la competencia.