No tienen escaño, pero sí amarraron sueldo del Senado; son parte de la nómina

Senadores suplentes realizan funciones de asesores, secretarios técnicos y funcionarios de alto rango dentro del Senado de la República, con sueldos que van desde 20 mil pesos hasta 187 mil 979 pesos mensuales brutos.

De los 25 suplentes detectados en las nóminas, 17 pertenecen a Morena; dos al PAN; dos al PRI; dos al PVEM y dos al Partido del Trabajo, de acuerdo con los listados públicos de las tres nóminas que tiene el Senado.

Sólo en el caso de Movimiento Ciudadano no se detectó a ninguno de los suplentes como empleados.

Óscar Palomera, suplente del morenista Adán Augusto López, tiene el nivel jerárquico más alto, ya que se desempeña como secretario general de Servicios Administrativos, con un sueldo bruto de 187 mil 979 pesos.

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara alta, percibe un salario de 172 mil 486 pesos brutos como asesora de la Mesa Directiva, siendo la segunda con los ingresos más altos en esta lista.

Indira Paola López Carreto y Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, suplentes de morenistas de Tamaulipas y Tabasco, así como Carlos Alberto Cárdenas Alamilla, suplente del panista Ricardo Anaya, se desempeñan como secretarios técnicos y asesores, y perciben cada uno un salario mensual bruto de 81 mil pesos, que después de los descuentos e impuestos queda en 62 mil 964 pesos.

Otros cinco senadores suplentes de Morena siguen en la jerarquía salarial, al cobrar 80 mil pesos brutos mensuales como asesores legislativos. Los sueldos más bajos corresponden a cuatro suplentes de Morena y PRI que fungen como asesores y perciben 20 mil pesos mensuales brutos, de acuerdo con los registros públicos del Senado.

Cobran en el Senado al menos 25 legisladores suplentes; operan como asesores y mandos

Legisladores sustitutos operan como asesores, secretarios técnicos y mandos de alto rango, con sueldo bruto de hasta 187 mil 979 pesos al mes.

Al menos 25 senadores suplentes realizan funciones de asesores, secretarios técnicos y hasta funcionarios del más alto rango de mando dentro del Senado, con sueldos que van desde 20 mil pesos mensuales brutos hasta 187 mil 979 pesos mensuales brutos, de acuerdo con las nóminas del Senado de la República.

De los 25 senadores suplentes que ya cobran en el Senado como trabajadores, 17 son de Morena; dos son del PAN; dos más del PRI; dos son del Partido Verde y dos más del Partido del Trabajo. Sólo en el caso de Movimiento Ciudadano no se detectó a ninguno de los suplentes como empleados del Senado al final de los párrafos.

Los salarios más altos de la lista

Excélsior/Especial

Con base en los listados públicos de las tres nóminas que tiene el Senado, para sus empleados directos de estructura, los de servicios profesionales y los de honorarios, Óscar Palomera, suplente del senador Adán Augusto López Hernández, tiene el más alto nivel jerárquico en los funcionarios del Senado, pues es el secretario general de Servicios Administrativos, con un sueldo bruto mensual de 187 mil 979 pesos, que después de descuentos queda en 131 mil 993 pesos netos.

A él le sigue Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de la senadora Laura Itzel Castillo. Fiesco Díaz es asesora de la Mesa Directiva que preside Laura Itzel Castillo y percibe un salario mensual bruto de 172 l 486 pesos, que después de descuentos queda en 121 mil 927 pesos netos mensuales.

Hay otros tres senadores suplentes que perciben un salario mensual bruto de 81 mil pesos, que después de los descuentos e impuestos queda en 62 mil 964 pesos.

Una es Indira Paola López Carreto, suplente del senador morenista de Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien es el presidente de la Comisión de Administración del Senado y su suplente es la secretaria técnica.

Otro es el morenista Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, de Tabasco, quien se desempeña como asesor en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y el tercero es Carlos Alberto Cárdenas Alamilla, suplente del senador panista Ricardo Anaya. Se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Organismos Internacionales, que preside el senador panista Marko Cortés.

Bloque de 80 mil pesos y menos

Excélsior/Especial

También hay otros de los cinco senadores suplentes de Morena que siguen en la jerarquía salarial, al cobrar 80 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos quedan en 62 mil 264 pesos netos, como asesores legislativos.

Son los casos de Carlos De Fernex Labardini, suplente del morenista Víctor Mercado; Carlos Enrique Martínez Aké, suplente del senador campechano Aníbal Ostoa; Jennifer Kristel Parra Salas, suplente de Nora Ruvalcaba, y Wendy Balcázar Pérez, suplente del coahuilense Luis Fernando Salazar.

Y junto con ellos está Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quien es suplente de Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Evangelista Aniceto ya rindió protesta del cargo el año pasado, porque suplió unos días a Ignacio Mier, pero actualmente es asesor legislativo.

Luego de los cuatro, sigue en la escala salarial Denisse Ortiz Pérez, suplente de la senadora petista Yeidckol Polevnsky, con 79 mil 79 pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedan en 61 mil 619 pesos brutos mensuales, por desempeñarse como asesora legislativa.

Investigaciones y el bloque medio de la nómina

Luis Reyes Zavala es el suplente del michoacano Raúl Morón. En una de las nóminas del Senado existe un Luis Reyes Zavala como parte del Instituto Belisario Domínguez, con un sueldo bruto mensual de 67 mil 893 pesos, que después de descuentos queda en 51 mil 628 pesos. Como su puesto es como investigador del Instituto, Excélsior consultó en el Senado para confirmar si se trata de la misma persona o es un homónimo; sin embargo, hasta el momento de este envío no fue posible obtener la información precisa.

José Hiram Torres Salcedo es suplente del senador morenista de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. En el Senado está como asesor y cobra 65 mil pesos mensuales brutos, que después de descuentos queda en 51 mil 764 pesos netos.

Con 60 mil pesos mensuales brutos, que queda en 48 mil 264 pesos netos después de impuestos, está Edna María Palacios Márquez, suplente del morenista de Baja California Sur Homero Davis. Le sigue con 50 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos queda en 40 mil 892 pesos, Ixchel Victoria Pat Caamal, suplente de la morenista campechana Martina Kantún y que se desempeña como asesora.

Kenia del Refugio Hernández Guerrero es suplente de la verdeecologista María del Rocío Corona Nakamura. Gana 45 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos queda en 37 mil 68 pesos como asesora.

Con un sueldo mensual de 40 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos queda en 33 mil 244 pesos como asesora, están Nathaly Viridiana Chávez García, suplente de la senadora morenista oaxaqueña Luisa Cortés, y José Isidro Bertín Arias Medrano, suplente del petista Alejandro González Yáñez.Asesores en el rango de los 20 mil a 35 mil pesos

Le sigue Edgar Noé Larios Carrasco, suplente del verdeecologista Virgilio Mendoza. Larios Carrasco está registrado como asesor, con un salario mensual bruto de 35 mil pesos, que después de impuestos queda en 29 mil 482 pesos.

Ana Yusara Ramírez Salazar es suplente de la panista Ivideliza Reyes, de Nayarit, y como asesora legislativa cobra 25 mil pesos mensuales, que después de impuestos queda en 21 mil 548 pesos.

Y hay otros cinco suplentes que ganan como asesores 20 mil pesos mensuales brutos, que después de descuentos quedan en 17 mil 616 pesos: Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, suplente de la morenista guerrerense Beatriz Mojica; Verónica García Reyes, suplente de la morenista michoacana Araceli Saucedo; María del Carmen Ricardez Vela, suplente de la priista Cristina Ruiz, Carlos Hernán Sobrino Argáez, suplente del priista Rolando Zapat, y Raúl Gerardo Ramos Ramos, suplente del morenista José Sabino.