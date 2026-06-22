“No tenemos la costumbre de llorar por lo que nos toca”: Desabre reacciona a la crisis por el ébola

La selección de RD Congo trata de no perder el rumbo en su vuelta a una Copa del Mundo tras la edición de 1974. Mental y emocionalmente el vestidor africano necesita estar blindado ante la crisis de su país por el ébola, enfermedad viral que ha cobrado recientemente más de 200 vidas.

Mis futbolistas están acostumbrados a esta situación, son muy orgullos y no le tienen miedo a cualquier situación”, expresó Sébastien Desabre, técnico de RD Congo, en conferencia desde el Estadio Guadalajara. “Estamos acostumbrados a encarar estos temas, somos muy fuertes… No tenemos la costumbre en el Congo por llorar por lo que nos toca”.

Luego del arribo de los congoleños a tierras tapatías, para el suelo que sostendrá ante la selección de Colombia en el Mundial 2026, el entrenador reiteró su orgullo y confianza por su plantilla.

Tenemos futbolistas increíbles que juegan en clubes maravillosos y que participan en los torneos del más alto nivel, estoy orgullo de ellos, no le tienen miedo a ninguna situación, son muy fuertes y están listos para encarar este partido de la Copa del Mundo”.

Por otro lado, el francés Sébastien Desabre dejó ver que el equipo derrocha emoción por su vuelta a Guadalajara, donde resolvieron el repechaje mundialista, y su duelo contra Colombia.

“Nosotros llegamos tarde a Guadalajara, acabamos de llegar, nos recuperamos de Portugal, estamos preparados muy bien, es un partido que se nos emociona y vamos a procurar de hacer lo mejor contra un equipazo como Colombia.

“En esta cancha (estadio Guadalajara), creo que será un buen ambiente, positivo para nosotros, esperamos con grandes ansias poder jugar mañana”.

Con su primera participación mundialista de la era moderna, el estratega agradeció el apoyo de aficionados y la meta de brindar alegría a la RD Congo.

Podemos jugar muy bien y creo que el partido de mañana será completamente diferente, vamos a hacer todo lo posible para jugar a tope, con todas nuestras fuerzas. Estamos contentísimos, tenemos aficionados, cuando nos clasificamos lo hicimos con el apoyo de toda la afición, nos siguen de todos lados, estamos contentos de que tenemos aficionados procedentes de nuestro país y que se puedan unir a nosotros y acompañarnos”.

Sobre el Mundial 2026 y la sorpresiva actuación ante Portugal (1-1), el técnico añadió que “tenemos una meta muy clara: queremos clasificarnos para los dieciseisavos. Necesitamos tres o cuatro puntos para poder alcanzar esta meta; ya sea con un empate o una victoria para poder aumentar nuestras oportunidades, pero vamos a hacer todo lo posible para lograr la meta final”.