Olympiacos pone millones de dólares sobre la mesa de Chivas por 'Hormiga' González

Armando Hormiga González cuenta con la posibilidad real de abandonar a Chivas en busca de cumplir su sueño europeo, mismo que estaría al alcance del delantero mexicano debido a la oferta formal que habría llegado desde Grecia, específicamente del Olympiacos.

Luego de un último año en donde el Otaku del gol ha sido parte de la parte alta de la tabla de goleo en Liga MX, Armando González despertó el interés de diversos equipos, entre ellos el Olympiacos de Grecia, quien ya movió su primera ficha en busca de fichar al atacante de 23 años.

Siendo parte del combinado nacional que representó a México en el Mundial 2026, Armando González no contó con la cantidad de minutos esperados durante la justa veraniega, sin embargo, los 24 goles anotados en los últimos dos semestres de Fase Regular con Chivas, hicieron su parte.

De acuerdo a la información publicada por el periodista César Luis Merlo, Chivas ya contaría con una oferta formal sobre su escritorio en busca de que Armando González se convierta en nuevo delantero del Olympiacos, sin embargo, este primer acercamiento podría estar lejos de cerrarse debido a la postura del Rebaño ante una oferta que, posiblemente, no llene sus expectativas.

Por supuesto, Chivas no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, contando con su futbolista para el duelo en Torreón correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026, mismo en el que los Rojiblancos deberán cosechar la victoria para mantenerse cerca de los puestos de Liguilla en este inicio del torneo local.

Durante esta temporada, Olympiacos disputará competencias europeas a pesar de caer en Play-offs de Champions League y desperdiciar la oportunidad de su sitio por la Orejona, no obstante, la Europa League será su siguiente opción o -en el peor de los escenarios- los griegos deberán conformarse con disputar la Conference League.

BFG