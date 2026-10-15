‘La Hormiga’ González estuvo a punto de anotar en Europa League

Armando “La Hormiga” González sumó minutos en la Europa League y estuvo a punto de anotar en los instantes finales del partido. El Olympiacos prolongó su buena racha al vencer 0-1 al Marsella en el Stade Vélodrome, duelo de la Fase Liga de la Jornada 2.

El delantero mexicano entró de cambio al minuto 66’, sustituyendo a Remo Freuler. Tuvo una buena participación y terminó con un disparo a puerta.

Armando "La Hormiga" González entró de cambio en el segundo tiempo del Marsella - Olympiacos de la Europa League AFP

Al minuto 87, “La Hormiga” González le ganó la espalda a su marcador, recibió un pase filtrado que lo enfiló al área, recortó a Nayef Aguerd y mandó un disparo cruzado, pero el arquero Jeffrey de Lange le quitó la celebración, de lo que hubiera sido su quinto gol con el Olympiacos.

El cuadro griego realizó el único gol del partido al minuto 42. En una jugada prefabricada que nació en un tiro de esquina, Chiquinho mandó un servicio al área que fue rematado de cabeza por Santiago Hezze.

El Olympiacos se impuso 0-1 al Marsella con gol de Santiago Hezze AFP

Los dirigidos por Imanol Alguacil supieron conservar la ventaja en el marcador para hilar su cuarto partido sin perder: dos de Europa League y dos de Liga.

El Olympiacos llegó a seis puntos para colocarse en la octava posición de la tabla general de la Europa League, en zona de pasar directo a Octavos de final.

En la jornada 3 de la Europa League, el cuadro griego recibirá al Sparta Praga el próximo 22 de octubre, duelo que iniciará a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.