¡Bienvenido, Matador! Diablos confirma a Benjamín Gil como su manager

Los Diablos Rojos del México confirmaron a Benjamín Gil como su manager para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, tal como adelantó Excélsior un día antes. La organización presentó a su nuevo dirigente con música, un recuento de sus campeonatos y mensajes de bienvenida de Juan Carlos Gamboa y Julián Ornelas.

La novena escarlata publicó un video en sus redes sociales con el mensaje “Bienvenido, Matador”, acompañado por la canción “Matador”, de los Fabulosos Cadillacs. La producción incluyó imágenes del estratega y capturas de las publicaciones que anticiparon su contratación.

Juan Carlos Gamboa, capitán de los Diablos, recibió al tijuanense con un mensaje centrado en el liderazgo que esperan de él dentro del equipo.

Hoy el infierno recibe a uno de los más grandes del beisbol mexicano, un manager que representa experiencia, pasión, liderazgo y amor por este hermoso deporte. Bienvenido a tu casa, bienvenido a los Diablos Rojos del México”, expresó Gamboa.

Julián Ornelas, quien juega bajo sus órdenes con los Charros de Jalisco durante el invierno, también participó en la presentación y anticipó lo que puede aportar al plantel capitalino.

“Sé lo que es trabajar con Benji y yo creo que nos va a aportar demasiado a nosotros los jugadores. Bienvenido, Benji, y vamos por ese campeonato y a poner el nombre de los Diablos en alto”, señaló Ornelas.

Quince campeonatos como carta de presentación

Los Diablos acompañaron el anuncio con un comunicado en el que destacaron los 15 campeonatos de Gil como pelotero y manejador, un palmarés que abarca Grandes Ligas, las dos principales ligas profesionales de México y la Serie del Caribe.

“La llegada de Gil representa el encuentro entre la organización más ganadora de la Liga Mexicana de Beisbol y un manager cuya trayectoria está marcada por 15 campeonatos combinados como pelotero y como manejador”, señaló el club.

El tijuanense consiguió ocho títulos como jugador, entre ellos la Serie Mundial de 2002 con los Angelinos y el campeonato de la LMB de 2007 con los Sultanes de Monterrey.

Gil también conquistó cuatro coronas de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, correspondientes a las temporadas 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002 y 2003-2004, además de las Series del Caribe de 1996 y 2002.

El nuevo dirigente escarlata agregó otros siete campeonatos desde el dugout: cuatro de la LMP con los Tomateros, dos con los Charros y la Serie del Caribe de 2026 con la novena jalisciense.

Un debut con campeonato y experiencia en Grandes Ligas

Benjamín Gil comenzó su carrera como manager en 2014 con los Tomateros de Culiacán y conquistó el campeonato en su primera temporada. Después añadió los títulos de 2017-2018, 2019-2020 y 2020-2021 con el conjunto guinda.

El estratega también dejó una primera huella en la LMB con los Mariachis de Guadalajara, a quienes dirigió en su temporada de estreno, en 2021. El equipo terminó con el mejor récord de la fase regular y Gil fue reconocido como Manager del Año.

Su experiencia en el cuerpo técnico de los Angelinos incluyó funciones como coach de primera base en 2022 y de infield en 2023, antes de sumar los campeonatos invernales de 2024-2025 y 2025-2026 con los Charros.

Los Diablos destacaron que su incorporación marca el comienzo de la construcción del equipo para 2027, con la competitividad y la búsqueda de campeonatos como ejes del proyecto.

Gil tendrá ahora su siguiente capítulo en el dugout del Estadio Alfredo Harp Helú, donde dos de sus referentes ya le hicieron llegar un primer mensaje: la bienvenida viene acompañada del objetivo de conquistar el título.

El lunes sería su presentación en la capital

Benjamín Gil viajaría el próximo lunes a la Ciudad de México para su presentación como manager de los Diablos Rojos, según trascendió. El estratega aprovecharía el día de descanso de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico para acudir al acto con su nuevo equipo de verano.