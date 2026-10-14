‘La Hormiga’ González viaja a Marsella: convocado para Europa League

Armando “La Hormiga” González realizó el viaje a Marsella, después de ser convocado por el técnico Imanol Alguacil para la visita que hará el Olympiacos a la entidad francesa, duelo correspondiente a la jornada 2 de la Europa League.

En el Clásico de Grecia, el delantero mexicano fue convocado, pero no tuvo minutos en el duelo de Liga.

“La Hormiga” González poco a poco se va ganando el cariño de la afición y así se reflejó en el aeropuerto griego, cuando un aficionado se le acercó para pedirle que le autografiara un balón. Asimismo, otro de los jugadores con más apego a los seguidores, fue Kostas Fortounis. Por su parte, el portugués Chiquinho se llevó un regaló de un seguidor.

En la Europa League, el Olympiacos marcha en la posición 13 de la tabla general con tres unidades, mientras que el Marsella está en las plazas de eliminación, en el lugar 30 con cero puntos y una diferencia de -3.

Armando “La Hormiga” González suma cuatro goles y dos asistencias en siete partidos con el Olympiacos.

En el duelo de la jornada 1 de la Europa League, el artillero mexicano trazó la victoria del Olympiacos de 2-1 frente al Jagiellonia.

LOS CONVOCADOS POR EL OLYMPIACOS PARA LA JORNADA 2 DE EUROPA LEAGUE:

Porteros: Stefan Ortega, Dimitris Stournaras y Georgakopoulos.

Defensas: Manolis Saliakas, Zinedin Smajlovic, Lorenzo Pirola, David Carmo, Marcus Pedersen, Panagiotis Retsos, Bruno Onyemaechi y Nair Tiknizyan.

Medios: Kostas Fourtounis, Gustavo Sá, Gelson Martins, Gustavo Puerta, Remo Freuler, Chiquinho, Santiago Hezze y Christos Filis.

Delanteros: Roman Yaremchuk, Jota Silva y Armando “La Hormiga” González.