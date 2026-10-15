Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague tras un año fuera de las canchas

El mexicano Rodrigo Huescas volvió a disputar un partido oficial con el FC Copenhague después de un año fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El lateral ingresó al minuto 69 en la victoria por 3-0 sobre el Braga, correspondiente al inicio de la temporada 2026-2027 de la UEFA Conference League.

Huescas comenzó el encuentro en el banquillo y recibió la oportunidad de regresar a la actividad durante el segundo tiempo. Su participación representó sus primeros minutos de juego desde la lesión que sufrió en octubre de 2025, la cual lo obligó a atravesar un prolongado proceso de recuperación.

El regreso también marca una nueva etapa para el futbolista mexicano, quien durante su rehabilitación quedó sin posibilidades de pelear por un lugar en la Copa del Mundo de 2026. Ahora buscará recuperar ritmo competitivo y volver a ganarse un puesto en el conjunto danés.

Huescas reaparece después de su lesión de rodilla

El defensa ya había vuelto a la convocatoria del Copenhague para el partido de la liga danesa frente al FC Midtjylland, aunque en aquella ocasión permaneció en el banquillo y no tuvo participación. Además, disputó minutos en partido amistoso frente al Hamburgo de Alemania.

La oportunidad llegó en el compromiso continental ante el Braga, cuando el entrenador Bo Svensson decidió darle entrada al minuto 69. Con aproximadamente 20 minutos de actividad, el mexicano comenzó a dejar atrás el periodo de inactividad provocado por la lesión de ligamento cruzado anterior.

Copenhague inicia la Conference League con una goleada

El regreso del mexicano coincidió con una victoria contundente del equipo danés. Mohamed Elyounoussi abrió el marcador al minuto 49, mientras que Andreas Cornelius amplió la ventaja con anotaciones a los minutos 79 y 86 para establecer el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el Copenhague sumó sus primeros tres puntos en la fase inicial del torneo europeo y se colocó momentáneamente en la segunda posición de la clasificación. El liderato es del Brighton & Hove Albion, que venció 4-0 al FK Kauno Žalgiris de Lituania.

El FC Copenhague regresará este fin de semana a la competencia doméstica para enfrentarse al Aarhus GF. El encuentro representará una nueva oportunidad para que el mexicano sume minutos, dependiendo de las decisiones del cuerpo técnico.