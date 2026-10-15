Países Bajos niega el visado a Angelina Melnikova y dos gimnastas rusas para el Mundial de Róterdam

Las autoridades neerlandesas rechazaron los permisos de entrada de tres atletas clave de la delegación de Rusia a pocos días del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística; La federación rusa calificó la medida de discriminatoria ante el Comité Olímpico Internacional

Una disputa diplomática afecta los días previos al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam, programado del 17 al 25 de octubre de 2026. Las autoridades de Países Bajos negaron el visado de entrada a tres de las principales gimnastas del equipo de Rusia, una decisión que la delegación rusa señaló como una maniobra geopolítica para restarles posibilidades en la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Las gimnastas afectadas por la resolución diplomática

La medida, notificada oficialmente por la Embajada neerlandesa en Moscú, afecta directamente a la élite de la gimnasia artística femenil:

Angelina Melnikova: Vigente campeona del mundo, multimedallista olímpica y actual monarca del concurso completo europeo.

Viktoria Listunova: Campeona olímpica por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Anna Kalmykova: Atleta de alto rendimiento y subcampeona de Europa en la disciplina.

Aunque la federación rusa confirmó que otros cinco gimnastas de la rama varonil y parte del personal técnico sí recibieron sus credenciales de viaje, la ausencia de estas tres competidoras reduce sus opciones en el podio.

Posturas oficiales: Seguridad nacional frente a criterios deportivos

De acuerdo con los reportes de la Federación Rusa de Gimnasia, la negación se amparó en el argumento de que uno o varios Estados miembros del espacio Schengen consideran a las atletas una amenaza para sus relaciones internacionales.

La postura de Rusia: Vladímir Tarabrin, embajador de Rusia en los Países Bajos, calificó la decisión de discriminatoria y violatoria del juego limpio internacional. La federación rusa elevó una queja formal ante el Comité Olímpico Internacional (COI) y evaluará solicitar que el evento pierda su estatus de selectivo olímpico.

La postura de Países Bajos: El Ministerio de Sanidad y Deportes de Países Bajos emitió un comunicado aclarando que la resolución responde exclusivamente a casos particulares de seguridad dictados bajo el código de visados de la Unión Europea, rechazando motivaciones deportivas.

Pronunciamiento de la federación internacional

Ante el conflicto, el organismo internacional World Gymnastics emitió una postura en la que lamentó la situación de las atletas, pero aclaró que carece de facultades para intervenir. La institución recordó que la emisión de permisos de entrada al país es competencia y derecho exclusivo del gobierno anfitrión.

La exclusión ocurre meses después de que los organismos internacionales levantaran las restricciones para permitir el regreso de los atletas rusos bajo criterios específicos de neutralidad. La propia Melnikova expresó en sus redes sociales su frustración por los obstáculos burocráticos que impiden una competencia equitativa en el campeonato.