Fuerzas Básicas del América: Contenido de élite para la nueva generación de las Águilas

El América busca obtener mayor visibilidad en sus fuerzas inferiores, desde la categoría de 17 años hasta la de 21 y por ello firmó un convenio con la plataforma digital que lleva un estudio minucioso de los partidos de menores.

Las Águilas acordaron cerrar trato con Gen FC, en una alianza estratégica para obtener estadísticas, valoraciones y análisis de sus equipos femenino y varonil de categorías de formación.

La filosofía de la unión se basa en el impulso a las nuevas generaciones a través de los estudios de Gen FC y de los valores que se inculcan en la casa club americanista.

América dará más vitrina a sus fuerzas básicas

También se aprovecharán las grabaciones de los partidos del América en sus rangos de inferiores para optimizar su contenido en redes sociales y de esa manera llegar a mejores y mayores audiencias que puedan ver el talento de los chicos que han pasado el filtro en el club.

América echará mano de sus fuerzas básicas pero antes les dará lustre. Club América

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra misión de dar valor al fútbol juvenil, ayudando a los clubes a transformar su contenido en una herramienta estratégica”, señaló Mariano Filippini, CEO de Gen-FC.

Los aficionados podrán obtener mejores referencias de los jugadores que vienen pujando por llegar al primer equipo gracias a las aportaciones que se puedan lograr en redes sociales en las que disfrutarán de narraciones y dinámicas diseñadas en tendencias modernas.

La colaboración entre Gen FC y Club América llega justo cuando todas las categorías de Fuerzas Básicas, se encuentran calificadas a la instancia final de sus respectivos torneos.

¿Qué es Gen FC?

Gen-FC es un medio digital especializado en fútbol juvenil que trabaja con clubes y academias para transformar el contenido de sus divisiones formativas en activos con visibilidad y generación de ingresos.

Escudo del Gen FC Imagen de redes sociales

En un contexto donde el fútbol juvenil se posiciona como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del ecosistema digital, Gen-FC convierte las filmaciones de partidos —producidas mediante cámaras automáticas de última generación— en un contenido optimizado.

A través de un equipo especializado en edición, diseño, gestión de redes y comercialización, la compañía desarrolla contenido semanal adaptado a las dinámicas actuales de consumo, potenciando el alcance de los clubes.