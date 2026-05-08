Casillas sobre el próximo DT del Real Madrid: 'Yo volvería a fichar a Xabi Alonso'

Ante los rumores que colocan al portugués José Mourinho como posible entrenador del Real Madrid, el exguardameta merengue, Iker Casillas, aseguró que apostaría nuevamente por Xabi Alonso para dirigir al conjunto blanco.

El campeón del mundo con España destacó el perfil de Alonso, quien arrancó esta temporada al frente del equipo y conoce perfectamente la estructura del club madridista.

Yo volvería a fichar a Xabi Alonso. Para mí era el entrenador perfecto”, declaró Casillas.

Casillas evita entrar en polémica con Mourinho

Sobre la posibilidad de ver a José Mourinho nuevamente en el banquillo del Real Madrid, Casillas prefirió no profundizar, recordando que vivió una etapa complicada bajo las órdenes del técnico portugués durante su paso por el club.

Me preguntáis por él y me da igual… Tuve una etapa difícil con él, pero ya está”.

La relación entre Casillas y Mourinho fue uno de los episodios más mediáticos dentro del vestidor merengue durante la etapa del estratega luso en la institución.

Minimiza bronca entre Valverde y Tchouaméni

Por otra parte, Casillas también restó importancia al intercambio entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, señalando que este tipo de situaciones son normales dentro de cualquier vestidor.

Todo tiene solución, son cosas que pasan en un vestuario, en nuestra época también”, comentó el exportero.

El excapitán merengue aseguró que este tipo de diferencias suelen resolverse internamente y forman parte de la convivencia diaria entre futbolistas de alto nivel.