120 años del Club Guadalajara: Los datos que todo Chivahermano debe conocer

En medio de su cumpleaños 120, las Chivas del Guadalajara elevan la tensión del futbol mexicano.

Este equipo, el más querido por su nacionalismo, aporta cuatro jugadores al seleccionado y quiere, de alguna manera recuperar su protagonismo.

Chivas, que fue fundado, paradójicamente por un belga, Edgar Everaert y un francés, Calixte Gas, trabajadores de Las Fabricas de Francia, tomaron los colores a defender de la bandera francesa. Aunque en 2017 lanzaron una equipación tricolor, en honor al Tri.

Estos fundadores extranjeros jugaban en sus ratos libres con otros mexicanos y crearon el Club Unión. Pero al marcharse, dejaron el testamento en manos de los hermanos Orozco. Rafael Orozco fue el primer presidente del club.

CHIVAS SE MANTUVÓ EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

Se refugiaron en la Liga de occidente, aunque varias veces rechazaron las invitaciones para salir a jugar al Centro del País en donde equipos como el América, Necaxa y Atlante daban batalla a las armadas españolas que desde el reclamo del gachupín, dominaban este deporte.

Chivas anunció el jersey edición especial de su 120 aniversario. Foto: Redes Sociales

Por cierto que en esos años bohemios el futbol era un deporte poco perseguido por los medios de comunicación y jugarlo era más sencillo para las clases altas adheridas a algún club.

Por eso en la década de los 30, la selección mexicana no tenía a jugadores de Chivas, pues estos estaban jugando en la liga de occidente y no en la liga del Centro de la que se tomaron a los jugadores.

¿Por qué los apodaron 'Las Chivas'?

El apodo de Chivas, que perdura en el corazón de la gente, fue una pequeña revolución. Surgirá cinco años después de que el Club Guadalajara se afilia a la Liga Nacional en 1943. Precisamente saliendo de esa reunión, su presidente Ignacio López, levantó un dedo al aire y dictaminó la regla básica que hizo a su equipo el más querido, “sólo jugadores mexicanos”.

Para 1948 nacen las Chivas, por un asunto peyorativo que se transformó en una dulce odisea. Un beodo o quizá un imaginativo fanático, gritó que corrían como chivas locas, desde ese momento a la fecha, Chivas es un término que cualquier mexicano comprende.

Las Chivas fueron apodadas así en 1948

La época de los 50 tiene un registro bíblico para el club rojiblanco,. Después de frustrase como el ‘Ya merito’, siempre a las puertas de un campeonato, lograron ser el mejor equipo de México. El equipo entre 1956 y 1965 ganó nueve títulos de liga con jugadores como Salvador Reyes, Isidoro Díaz y Jaime Tubo Gómez.Pero llegaron épocas de dolor, como la de los años 70 y 80. Sólo un título, el de 1986 y luego otro hasta 1996 cuando la Promotora Deportiva de Salvador Martínez Garza los reforzó hasta los dientes.

Jorge Vergara transformó al Club Guadalajara

El paraguas se abrió con la llegada de Jorge Vergara en 2002, un gran visionario y directivo que le dio un auge económico y fructífero a sus finanzas. Aunque en lo deportivo tampoco ganaba como quería, en la parte mediática Chivas siempre se mantuvo en los primeros lugares.

Jorge Vergara le dio una identidad a las Chivas. Mexsport

La época de Matías Almeyda entre 2015 y 2018 aún levanta suspiros entre los aficionados. Se queda el recuerdo y se mira el porvenir. Los intentos pasan siempre por un entrenador que asiente bases para jugar con jóvenes y sobre todo, la estrategia ha sido captar a mexicanos en Estados Unidos con doble nacionalidad.

Chivas, que para este segundo semestre de 2026 volverá a ser uniformada por Nike, tiene a 5 jugadores en la selección y el fervor de que en su cumpleaños 120, la tradición esté más viva que nunca.