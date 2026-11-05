Horacio Llamas aconseja a Karim López sobre su futuro: “Lo importante es que juegue”

Este jueves, durante el día de medios del partido internacional de la NBA en México, Horacio Llamas, quien es el primer mexicano en la historia en jugar en la máxima categoría del basquetbol estadunidense, opinó acerca de su compatriota Karim López, quien debutó la semana anterior en la victoria de los Memphis Grizzlies. En ese sentido, aseguró que lo más importante para su desarrollo es jugar, ya sea en la referencia absoluta del basquetbol o en la G-League.

Luego de su debut en la NBA, el pasado 29 de octubre ante los Portland Trail Blazers, las expectativas incrementaron, pese a que solo disputó dos minutos y consiguió un rebote. Ante este panorama, Horacio Llamas compartió su perspectiva y aseveró que lo más importante para el juvenil es sumar experiencia, sin importar dónde la obtenga.

Yo no soy su coach, el coach tiene que exigirle algo que quiera, que mejore para mejorar la oportunidad. Para mí es que juegue, que juegue en donde vaya a ir… Hasta el hijo de LeBron lo mandaron a la G-League, muchos han pasado por la G-League, pero con la consigna de que jueguen mucho. El jugar mucho te va a hacer que aprendas, cometiendo errores. El basquetbol es el deporte de los errores, por lo mismo, por la rapidez y todo… ¿Y cómo lo va a hacer?, pues jugando”, aseguró durante el día de medios del partido de la NBA en México.

Además, ilustró la situación a través de un ejemplo en el que un basquetbolista experimentado puede llegar a presentar dificultades para recuperar o potenciar sus habilidades si permanece por tiempo prolongado en un sistema de juego en el que casi no tenga participación.

Hasta cuando tienes una carrera ya de 10 años, donde sea, aquí en China, si te encasillan en un estilo de juego donde no vas a tocar mucho la bola, pero por ejemplo en tu país, si eras el que metía muchos puntos, de repente te dicen, oye vuelve a hacer eso, y tienes un mes, un mes y medio que no tocas mucho la bola te vas a volver así como que, pero no he practicado tanto eso, es estar haciéndolo ya”, expresó, asegurando que Karim Lopez necesita estár en un lugar que le permita asumir un rol protagónico.

Greivis Vásquez pide paciencia con el mexicano

El venezolano aseguró ante los medios de comunicación presentes que Karim López será un basquetbolista destacado y que se consagrará en la NBA, pero les pidió ser pacientes y no exigir resultados inmediatos sobre el desempeño del prospecto, pues subrayó que la liga está integrada por jugadores que cumplen diferentes funciones dentro de sus equipos y que encontrar ese lugar será fundamental para la carrera del sonorense.

La NBA es una liga de roles. ¿Cuántas superestrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? El resto, que es el 90%, cumple un rol en la liga. Él va a encontrar su rol y se va a establecer en la NBA", expresó.

Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estructuras del baloncesto en Latinoamérica para incrementar las oportunidades de que sus jugadores lleguen a la NBA. El ex basquetbolista venezolano consideró que no basta con identificar el talento, sino que es necesario construir plataformas competitivas que permitan desarrollarlo, además lanzó un llamado para que los medios de comunicación den mayor exposición a dichos talentos.

Karim López y un extenso camino por recorrer

Con apenas 19 años, el sonorense se convirtió en el séptimo mexicano en jugar en la NBA en toda la historia. Asimismo, es el jugador más joven de su país en ser seleccionado en el Draft y el único que ha conseguido hacerlo durante la primera ronda.