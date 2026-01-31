Hora y canal de TV para ver Alcaraz – Djokovic, final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tendrán un nuevo choque generacional en la final del Abierto de Australia 2026. Si el español gana, se convertirá en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams, mientras que un triunfo del serbio le permitiría ser el único tenista en conquistar 25 majors. El partido se podrá ver en México por TV de paga.

HORA Y CANAL DE TV PARA VER LA FINAL ALCARAZ – DJOKOVIC

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 2:30 de la mañana.

Sede: Rod Laver Arena.

Canal de TV: ESPN y Disney plus.

Djokovic va por su 25 Grand Slam para aumentar su legado Reuters

Por el momento, Djokovic comparte la marca de 24 Grand Slam con la australiana Margaret Court. De ganar, el serbio también se convertirá en el campeón de más edad de un major en la era profesional, con 38 años y 255 días.

“Cada vez que nos enfrentamos jugamos por la historia. En una final de Grand Slam hay mucho en juego, pero no es diferente a cualquier otro gran partido que juegue”, indicó Djokovic.

La diferencia de edad es de 16 años. Carlos Alcaraz está a un paso de convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam en la carrera, con 22 años y 272 días.

Carlos Alcaraz tiene el apoyo de Rafael Nadal Reuters

El récord lo ostenta desde hace más de 87 años el estadunidense Don Budge, que tenía 22 años y 363 días cuando completó su colección de trofeos mayores en Roland Garros en 1938.

En la era Open (desde 1968) el récord lo tiene Rafael Nadal, luego de ganar en 2010 el US Open, con 24 años y 101 días.

“Si Novak gana, me alegraré por él porque lo que está haciendo en esta etapa de su carrera es espectacular. Demuestra una pasión increíble por el tenis. Pero si tengo que apoyar a alguien, apoyo a Carlos”, declaró Rafael Nadal.