En la Jornada 11 de la Superliga de Grecia, el Olympiacos goleó 6-2 al Iraklis en el Estadio Georgios Karaiskakis donde Armando González desató la emoción de una pequeña gracias al sexto gol que anotó en el partido.

La Hormiga ingresó de cambio alrededor del minuto 82 con el marcador ya 5-2 a favor de los locales y en apenas un minuto, conectó de cabeza un centro de Bruno Onyemaechi para sellar el 6-2 definitivo.

Fue su séptimo gol de la temporada 2026-27 con el conjunto rojiblanco (sumando todas las competiciones) y su segundo en la liga doméstica, consolidándose como un revulsivo letal cuando recibe minutos.

Poco después del tanto, circuló un video capturado desde las gradas que se volvió viral. En las imágenes se ve a un padre y a su pequeña hija, vestida con una chamarra rojiblanca del Olympiacos, celebrando con euforia el gol del mexicano.

Ambos gritan a todo pulmón “¡Hormiga, Hormiga!”, mientras que la niña sonríe, salta y en un momento levanta los dedos de las manos para mostrar el número siete, en clara referencia a la cantidad de goles que lleva el celayense en su primera temporada europea.

Es un momento tierno y espontáneo que refleja el cariño que el mexicano ya genera entre los hinchas griegos, especialmente entre las familias que viven el futbol con la misma intensidad con la que lo vive la afición mexicana.

El siguiente partido del Olympiacos de La Hormiga González

El próximo compromiso del Olympiacos será este jueves 26 de noviembre de 2026, cuando reciban en el Georgios Karaiskakis al AC Milan por la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Será un duelo de alto voltaje ante uno de los grandes de Europa, en el que el conjunto dirigido por Imanol Alguacil buscará sumar puntos importantes en la competición continental y donde González podría tener otra oportunidad de aportar desde el banquillo o, si las circunstancias lo permiten, desde el once inicial.