¡Histórico! El Santiago Bernabéu será sede del Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 marcará un antes y un después con una sede inesperada: el Estadio Santiago Bernabéu se transformará en cancha de tenis.

Por primera vez en su historia, el recinto del Real Madrid dejará de lado el futbol para convertirse en un espacio de entrenamiento para las grandes figuras del circuito.

La modificación está prevista para finales de abril, cuando el estadio cambie su césped por superficie de tierra batida, adecuada para la práctica del tenis. Incluso, se contempla la instalación de varias pistas dentro del inmueble, aprovechando su reciente modernización.

Pese a lo llamativo de la noticia, los partidos oficiales seguirán disputándose en la Caja Mágica, sede habitual del torneo. El Bernabéu funcionará como un complejo alterno enfocado en entrenamientos, con el objetivo de reducir la saturación de canchas durante el evento.

La cercanía con el hotel de concentración fue clave para tomar esta decisión, facilitando la logística de los jugadores y optimizando sus tiempos de preparación. Así, estrellas como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka podrán afinar detalles en un escenario único.

Esta innovadora apuesta confirma la evolución del Bernabéu como un recinto multifuncional de talla mundial. Además, eleva el prestigio del torneo y promete una experiencia distinta tanto para jugadores como para aficionados.