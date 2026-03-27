Academia Olímpica Mexicana fomenta además la paz, la ética, la igualdad y el respeto

En un entorno donde el éxito deportivo suele medirse por medallas y rendimientos económicos, la Academia Olímpica Mexicana (AOM) busca destacar la importancia de la ética y el humanismo. Ricardo Probert Maldonado, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano (COM), señaló que la misión central de este organismo es la difusión del pensamiento olímpico y la investigación académica aplicada al deporte.

Fundada bajo los lineamientos del Comité Olímpico Internacional (COI), que financia su operación, la AOM opera en 153 países con un enfoque que trasciende la competencia física.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Informativa, Probert dijo que el organismo “no se centra en los resultados deportivos, sino que fomenta la paz, la ética, la igualdad y los valores de excelencia, amistad y respeto”.

Para aterrizar estos principios en México, Probert detalló un plan integral que involucra al sector educativo y federativo y que contempla: colaboración con instituciones públicas y privadas para generar investigación deportiva y trabajo conjunto para crear foros donde los jóvenes divulguen valores olímpicos “de jóvenes para jóvenes”. El entrevistado subrayó el dinamismo bajo la presidencia de María José Alcalá, enfocada en la integración de niños y padres de familia.