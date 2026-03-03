VIDEO: Oliver Kahn revive el día que creyó que podía usar manos en ambas áreas hace 25 años

El legendario arquero alemán Oliver Kahn volvió a colocar en conversación un episodio ocurrido durante su etapa como guardameta del FC Bayern Munich en la Bundesliga con un mensaje en la red social de X. La publicación recupera una acción puntual que quedó registrada como una de las más inusuales de su trayectoria profesional.

El hecho se produjo el 3 de marzo de 2001, en un partido entre Bayern y Hansa Rostock. En los minutos finales, con su equipo en desventaja, Kahn se incorporó al área rival para intentar rematar en un tiro de esquina. Durante la jugada, el balón quedó suelto frente al arco contrario y el portero lo impulsó con la mano hacia la red.

La acción fue inmediatamente invalidada por el cuerpo arbitral, ya que el reglamento establece que un jugador no puede utilizar deliberadamente la mano para anotar, independientemente de su posición habitual en el campo. Kahn recibió tarjeta roja directa y fue expulsado. El encuentro terminó sin que el gol fuera concedido.

Años después, el propio exguardameta recordó el momento con una frase que ha circulado ampliamente: señaló que pensó que los porteros podían usar las manos también dentro del área adversaria. El comentario, compartido ahora en redes sociales, reactivó la memoria colectiva sobre aquella jugada y generó nuevas interacciones entre aficionados.

Kahn desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Bayern Múnich, club con el que obtuvo múltiples títulos nacionales e internacionales. También fue capitán de la selección alemana y disputó torneos de alto nivel como la Copa del Mundo y la Eurocopa. Su perfil competitivo y su presencia en el campo lo convirtieron en una figura reconocible del fútbol europeo de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

El episodio ante Hansa Rostock permanece como un registro estadístico concreto dentro de su trayectoria: expulsión por mano deliberada en el área rival durante una acción ofensiva a balón parado. Con el paso del tiempo, la secuencia se mantiene disponible en archivos audiovisuales y suele reaparecer cuando se analizan situaciones atípicas protagonizadas por guardametas.