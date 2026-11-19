Disputar una Final continental es un reto que Boca Juniors se toma muy en serio. Tanto así, que el club argentino presentó este jueves el nuevo jersey con el que disputará la Final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Colombia.

El jersey, elaborado por la firma alemana, mantiene sus clásicos colores azul y amarillo, con una franja horizontal en el pecho, pero la principal diferencia son los estampados alusivos a la competencia de Conmebol, como los nombres de los clubes que se medirán, la sede Estadio Roberto Melendez y la fecha, 21 de noviembre de 2026.

Además, en los costados, un holograma tornasol con la leyenda: “La gran conquista”. Y en la otra manga, la figura del trofeo de la Copa Sudamericana con el número 2, haciendo alusión a las dos copas que tiene en su historia, en el 2004 ante el Bolívar, de Bolivia, y un año después, ante los Pumas de la UNAM, de México.

Cálido arribo tuvieron los argentinos a Barranquilla

La noche del miércoles, el plantel de Boca arribó a Barranquilla para la Final ante el Atlético Mineiro y fueron sorprendidos por un abundante grupo de aficionados argentinos que emprendieron el viaje para presenciar el duelo continental de su equipo.

En la comitiva los acompañó Juan Roman Riquelme, actual Presidente del equipo xeneize, así como el mediocampista de Boca Juniors, Santiago Ascacíbar, quien llamó la atención por su nuevo look de cabello para la final, al estilo guerrero con pequeñas tranzas y mechas doradas.

Antidoping sorpresa para Boca

Sin previo aviso, la mañana de este jueves, representantes de Conmebol arribaron al hotel de concentración de Boca Juniors para realizar un control antidoping, para el que fueron fueron elegidos por sorteo 23 de los 33 jugadores que viajaron para la Final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.