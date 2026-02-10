Henry Martín y su confesión sobre el retiro: "A mí no me van a retirar las lesiones"

El regreso de Henry Martín a las canchas en este Clausura 2026 ha traído consigo una de las confesiones más honestas del capitán del América. Tras superar un periodo de inactividad que puso a prueba su temple, el delantero yucateco se sinceró sobre el proceso mental que vivió y cómo la posibilidad del retiro comenzó a rondar su cabeza debido a la fragilidad de su físico en los últimos meses.

En una entrevista exclusiva con Julio Ibáñez para TUDN, el artillero admitió que el bombardeo de críticas externas y el dolor físico constante lo llevaron a un punto de quiebre. “Te empiezas a creer el será que ya sí me tengo que retirar, será que ya se acabó mi tiempo en el fútbol, porque con todo lo que te dicen, que escuchas, que lees, que ves, y además con lo que ves en el día a día que te está sucediendo tu cabeza te juega una mala pasada de creértela”, confesó la "Bomba".

Sin embargo, a pesar de los miedos y la incertidumbre, Martín ha recuperado la autoridad sobre su carrera. El delantero fue tajante al señalar que el final de su trayectoria no será dictado por factores externos ni por el desgaste de sus músculos: “A mí no me van a retirar las lesiones, dije, a mí no me va a dejar fuera de esto. Yo me voy a retirar cuando yo quiera retirarme, no cuando mi cuerpo me diga basta, o cuando la gente me diga basta o cuando la prensa me diga basta”.

Una lesión nunca antes vista

El camino para estar de vuelta en el Clausura 2026 no fue convencional. Según el diagnóstico compartido por el propio jugador, su última baja no se trató de un desgarro común, sino de un evento fisiológico que sorprendió incluso a los especialistas del club.

“La última lesión que tuve, que literal me rompí el isquio, no sé si salió como tal, se me desprendió un músculo del isquio”, explicó Martín. La gravedad del asunto quedó clara cuando citó las palabras de los encargados de su salud: “Me decían los doctores: 'Nunca lo había visto'. O sea, llevo tantos años en la carrera de medicina dentro del fútbol profesional y esta lesión no la he visto'”.

Este panorama médico desató una crisis de confianza. Martín relató que el temor a recaer se volvió una sombra constante durante sus terapias, admitiendo que dudaba de su capacidad de recuperación. “Dices: ¿Cómo puede ser que tu cuerpo te haga esto, no? Es cuando empiezas a dudar hasta de ti mismo. Dudas de si eres o vas a ser capaz de regresar a jugar”, señaló.

A pesar de haber llegado a sentir miedo de moverse por temor a una nueva recaída, Henry Martín hoy se mantiene firme, recordando que su ascenso en el Club América fue producto del esfuerzo individual y que, por tanto, solo él tiene el derecho de decidir cuándo colgar los botines.