Héctor Herrera defiende a Gilberto Mora y lanza contundente mensaje sobre su futuro en el Tri

El mediocampista mexicano Héctor Herrera se pronunció sobre la situación de Gilberto Mora en la Selección Mexicana y pidió evitar que el joven futbolista de los Xolos de Tijuana cargue con una presión excesiva, pues considera que debe continuar con su desarrollo y disfrutar del momento que atraviesa.

Durante una conferencia virtual organizada por la MLS, el actual jugador del Houston Dynamo destacó las condiciones del juvenil mexicano, quien ha llamado la atención por sus actuaciones a pesar de su corta edad.

Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien. Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", expresó Herrera.

Héctor Herrera considera que es momento de dar paso a los jóvenes en el Tri

Por otra parte, el mediocampista reconoció que, aunque se encuentra bien física y futbolísticamente, considera que su etapa en la Selección Mexicana debe dar paso a nuevas generaciones, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Herrera señaló que no tendría sentido buscar un lugar en el próximo ciclo mundialista, tomando en cuenta que para entonces tendría alrededor de 40 años.

Es el momento para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente Mundial bien. No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo Mundial voy a tener 40 años", manifestó.

Héctor Herrera respalda a Rafael Márquez como técnico de México

Finalmente, el futbolista mexicano habló sobre Rafael Márquez y su papel dentro de la Selección Mexicana. Herrera expresó su respaldo al histórico exdefensa, con quien compartió vestidor, y manifestó su deseo de que tenga éxito al frente del combinado nacional.

El mediocampista reconoció la exigencia que representa dirigir al Tricolor, una responsabilidad que suele estar bajo el escrutinio de la afición y los medios de comunicación.