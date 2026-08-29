Hechicero sigue como rey de los pesados del CMLL

Hechicero salió triunfante la noche del viernes 28 de agosto de 2026 y conservó el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras vencer a Eddie Kingston, gladiador de AEW, en el ring de la Arena México.

Desde el principio de la contienda, Kingston no dejó ni respirar al “Alquimista del Ring”, aplicándole diversos castigos.

Hechicero venció a Eddie Kingston, gladiador de AEW Foto: CMLL

Hechicero dio cuenta del luchador de AEW tras aplicar un rodillazo al cuello, después un reguilete a ras de lona para llevarlo a toque de espaldas.

En la lucha semifinal en relevos atómicos, los protagonistas del 93 Aniversario del CMLL se hicieron presentes y enseguida dejaron ver sus rencillas. Místico terminó con la máscara rota. Templario venció a Último Guerrero para decretar el triunfo de su bando, quien estuvo acompañado por “El Rey de Plata y Oro”, Dragón Rojo Jr y Star Jr. Por el lado de los rufianes, estuvo el lagunero, Averno, Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr.

Templario y Último Guerrero volvieron a resaltar sus rencillas sobre el cuadrilátero de la Arena México Foto: CMLL

En Match Relámpago, el maestro lagunero Blue Panther se lo llevó cuando faltaban 13 segundos, después de aplicar un “Paquete total” a Gran Guerrero. Al final, “El Hermanito Chulo” reconoció a la leyenda viviente de la lucha libre, gesto que ovacionó el público.

Villano III Jr e Hijo del Villano III Jr se impusieron en la primera eliminatoria para encontrar retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, luego de superar a Blue Panther Jr e Hijo de Blue Panther, además de Los Gemelos Diablo I y II.

Maika, Mei Seira y Ema Maishima tuvieron una presentación triunfal y fueron del agrado del público. Las representantes de Stardom se impusieron a las del CMLL, Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta.

En el sensacional mano a mano, Guerrero Maya Jr todavía no se quitaba la capa cuando fue embestido por El Cobarde, que con la misma trató de castigar el cuello del poblano.

En una breve reacción, Guerrero Maya trató de meterse con la máscara de su rival, sin embargo, el réferi se lo impidió y de nueva cuenta volvió a sentir la rudeza. Dos quebradoras hicieron enojar a El Cobarde hasta que le conectó un foul para ser descalificado.

“Estoy cansado de tus actitudes, hoy me declaro tu peor enemigo y voy a terminar con tu carrera. Es por eso que decido para lograr mi objetivo, regresar al bando de los técnicos, para acabar contigo señor”, dijo el originario de Atlixco, Puebla.

Brillante Jr y Rey Pegasus se llevaron la primera batalla de la noche, tras vencer a Raider y Cerebro Negro Jr.