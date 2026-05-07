José Castillo confía en la remontada: Chivas vs. Tigres, por el pase a semifinales del Clausura 2026

José Castillo habló con la certeza de quien sabe que el margen de error es cero. El mediocampista de Chivas compareció ante los medios a dos días del partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres, con el Rebaño Sagrado obligado a remontar un marcador global de 3-1 en el Estadio Akron.

El jugador rojiblanco no evadió la dimensión del reto, pero tampoco se rindió ante él. “Sí, puede ser, pero al final creo que la eliminatoria va a radicar más allá de lo que podamos hacer nosotros como equipo y lo que dejamos de hacer en la ida. Sabemos la jerarquía que tienen, pero la unión ha sido clave esta semana, tenemos más que claro el compromiso que hay por delante”, reflexionó Castillo.

El plantel rojiblanco enfrenta la serie con bajas de peso. El estratega Gabriel Milito no tiene plantel completo para la liguilla: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. En ese contexto, la cohesión interna que mencionó Castillo es una necesidad estructural.

Un gesto de la directiva reforzó esa cohesión durante la semana. Amaury Vergara, presidente del club, visitó al plantel para expresar su respaldo previo al duelo definitorio. Castillo valoró el gesto con claridad: “Fue una manera de dirigirse bastante acertada, nosotros sentimos ese respaldo como mandamás”, señaló el volante.

En la ida, disputada en el Estadio Universitario, Tigres se impuso 3-1 con goles de Jesús Angulo, Juan Francisco Brunetta y José Sánchez. Tigres clasificó a la liguilla como sexto lugar con 25 puntos, mientras que Chivas, que llegó a ser líder durante el torneo, terminó en el segundo sitio de la tabla general con 36 puntos. La aritmética obliga al Rebaño a ganar por dos goles de diferencia, sin que Tigres anote, para forzar tiempo extra; o bien marcar tres o más para avanzar directamente.

El historial en liguilla tampoco anima del todo al optimismo: en nueve enfrentamientos entre ambos en torneos cortos, Chivas tiene cuatro triunfos y tres empates, pero Tigres se impuso en el único antecedente de final compartida, en 2017.

Aun así, Castillo insistió en el argumento de la unidad como diferencial. En un plantel que opera en modo de emergencia por las ausencias, el discurso del mediocampista apunta a construir una identidad colectiva que compense lo que falta en calidad individual disponible.

Chivas vs Tigres: cuándo y dónde ver el juego de vuelta

Fecha: sábado 9 de mayo a las 19:07 horas

Sede: Estadio Akron

Transmisión de televisión: Será en exclusiva por Amazon Prime Video para México ￼