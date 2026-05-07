Houston acelera rumbo al Mundial 2026; quiere convertirse en sede modelo

Houston quiere convertirse en una de las grandes protagonistas fuera de la cancha rumbo a la Copa del Mundo 2026. A poco más de un año del arranque del torneo, la ciudad texana afina desde ahora cada detalle para recibir a miles de aficionados de todo el planeta, apostando por la movilidad, la seguridad y la experiencia organizativa como sus principales fortalezas.

En entrevista exclusiva con Excélsior, Jorge Franz, vicepresidente de turismo de Houston, y Carla Gómez, portavoz del comité anfitrión del Mundial 2026, revelaron cómo la ciudad trabaja desde hace más de 3 años para convertirse en una sede modelo del evento deportivo más importante del planeta.

Con selecciones como Portugal, Países Bajos y Alemania programadas para disputar encuentros en Houston, las autoridades han enfocado buena parte de sus esfuerzos en facilitar la experiencia de los visitantes internacionales, especialmente en temas de transporte y movilidad.

La Copa del Mundo será muy céntrica en la ciudad. Yo siempre hablo del tren ligero que construimos hace algunos años, es una gran opción para llegar rápido y seguro al estadio. El objetivo es que los visitantes no tengan que rentar un auto”, explicó Franz

El directivo señaló que Houston busca ofrecer una experiencia cómoda desde el arribo de los aficionados, reduciendo complicaciones de traslado y apostando por un sistema eficiente alrededor de las zonas mundialistas.

Además de la logística, la ciudad también trabaja en un robusto plan de seguridad. Franz detalló que distintas corporaciones ya colaboran de manera coordinada para garantizar un entorno seguro durante el torneo.

Tanto la policía, como el FBI y otros elementos han trabajado en conjunto para planear toda la estrategia de seguridad”, comentó.

El vicepresidente de turismo también habló sobre el impacto mediático que podría generar la presencia de figuras internacionales en la ciudad, especialmente si la Selección Mexicana logra avanzar a rondas importantes y si Cristiano Ronaldo disputa encuentros con Portugal en Houston.

México va a pasar de ronda, estoy seguro de eso, y tener a Cristiano Ronaldo hablando de Houston será una gran oportunidad para que el mundo nos vea”, dijo entre risas.

Durante la conversación también participó Carla Gómez, quien reconoció que coordinar un evento de esta magnitud junto a la FIFA y las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá representa un reto permanente.

Hay que estar en comunicación constante. La FIFA ha hecho un gran trabajo en organizar el evento deportivo más grande de la historia; se intercambian ideas entre sedes y reconocemos el trabajo de cada una, aunque la FIFA ha felicitado personalmente a nuestra sede por el gran trabajo que hemos hecho”, señaló.

Gómez destacó que la experiencia previa de Houston organizando eventos internacionales ha sido clave para llegar con mayor preparación rumbo al Mundial.

Hemos tenido la fortuna de organizar Súper Bowls, juegos de Serie Mundial y del Clásico de Beisbol. Eso nos ha ayudado a llegar mejor preparados y listos para afrontar un evento tan grande como la Copa del Mundo”, concluyó.

Con infraestructura, experiencia organizativa y una estrategia enfocada en la movilidad y seguridad, Houston busca consolidarse como una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y dejar una huella que vaya mucho más allá de los partidos.