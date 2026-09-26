Se impone la neerlandesa Demi Vollering en el Mundial de ciclismo, Montreal 2026

La neerlandesa Demi Vollering se consagró esta mañana como campeona mundial de ruta élite femenil en el Campeonato Mundial de Ciclismo celebrado en Montreal, Canadá, tras imponerse en un cerrado y vibrante sprint final mano a mano frente a la polaca Kasia Niewiadoma.

La jornada comenzó con máxima tensión debido a una dura caída masiva en los primeros kilómetros en la que se vieron involucradas al menos 15 ciclistas. El fuerte incidente provocó estragos en el pelotón y dejó fuera de combate a varias favoritas, entre ellas la local y vigente campeona defensora, la canadiense Magdeleine Vallières Mill. Aunque se levantó y continuó en la competencia, ya eran al menos 6 minutos detrás los que acumuló, por lo que fue imposible pelear por defender su titulo.

Tras superar el caos y un exigente trazado de 180.4 kilómetros en el Mont Royal de Montreal, Canadá, el podio oficial quedó conformado de la siguiente manera:

- Oro: Demi Vollering (Países Bajos)

- Plata: Kasia Niewiadoma (Polonia)

- Bronce: Elisa Longo Borghini (Italia)

Demi Vollering compartió el podio con Kasia Niewiadoma (Pol) y Elisa Longo Borghini (Ita) Reuters

En la representación de las ciclistas mexicanas Romina Hinojosa y Andrea Ramírez, no lograron cruzar la meta dentro de las primeras 50 competidoras.

“Disfruté muchísimo. Obviamente me hubiera encantado hacerlo mejor, eso no quiere decir que estoy conforme. Pero hay que animar a todas las chicas y todos los chicos mexicanos que sigamos”, comentó Andrea para la cadena ESPN.