Harry Kane romperá un récord histórico con Inglaterra: Jugará su partido 126 con la selección

Harry Kane tendrá una noche especial con la Selección de Inglaterra. El delantero del Bayern Munich fue confirmado como titular para el encuentro ante Croacia de este jueves 12 de noviembre, en el que disputará su partido 126 con los Three Lions y se convertirá en el futbolista con más apariciones en la historia del combinado inglés.

La confirmación llegó de parte del técnico Thomas Tuchel, quien destacó la importancia del atacante como capitán y referente del equipo. Con esta participación, Kane superará los 125 encuentros que disputó el histórico guardameta Peter Shilton, quien conservó el récord desde 1989.

El encuentro se celebrará en Wembley, escenario elegido para reconocer la trayectoria del delantero. Antes del silbatazo inicial se realizará una presentación especial en la que Shilton participará para distinguir al nuevo máximo referente de apariciones internacionales de Inglaterra.

Harry Kane, máximo goleador y ahora dueño del récord de Inglaterra

La historia de Harry con la selección comenzó en marzo de 2015, cuando debutó frente a Lituania. El atacante ingresó como suplente y necesitó apenas 79 segundos para marcar su primer gol con la camiseta inglesa.

Desde entonces, su protagonismo fue en aumento hasta convertirse en capitán y máximo goleador histórico de los Three Lions, con 91 anotaciones. También superó la marca de Wayne Rooney, quien terminó su trayectoria internacional con 120 partidos y 53 goles.

El registro de 126 apariciones representa un reconocimiento a la continuidad del futbolista en el combinado nacional, donde ha participado en distintas competiciones internacionales y se ha mantenido como una de sus principales referencias ofensivas.

El Balón de Oro acompaña un año histórico para Harry Kane

El partido ante Croacia tendrá otro momento especial para el delantero, quien recibirá un reconocimiento por conquistar el Balón de Oro 2026. El atacante se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el galardón desde Michael Owen, en 2001.

A nivel de clubes, el jugador consiguió los primeros títulos colectivos de su carrera profesional con el Bayern Múnich, al conquistar la Bundesliga en 2025 y 2026, después de incorporarse al equipo alemán en 2023.

Sin embargo, todavía tiene un objetivo pendiente con Inglaterra: levantar un trofeo internacional. El capitán disputó las finales de la Eurocopa de 2021 y 2024, ambas con derrota para los Three Lions.

Con el récord de apariciones y el reconocimiento individual que recibirá en Wembley, Harry Kane sumará otro capítulo a su trayectoria, mientras mantiene el objetivo de conseguir un título con la selección inglesa.