Racing Bulls confirma a Liam Lawson y Arvid Lindblad para la F1 2027

Al final, los buenos resultados de Liam Lawson en el 2026 le permitieron conservar su asiento para la Fórmula 1 2027 y Racing Bulls decidió mantenerlo junto al británico Arvid Lindblad como su dupla de pilotos titulares para la campaña del próximo año.

La decisión responde al sólido rendimiento mostrado por ambos competidores durante el presente año, donde acumularon cuatro carreras consecutivas sumando puntos con ambos monoplazas, resultado clave para mantener al equipo en la pelea por un histórico quinto lugar en el Campeonato de Constructores donde han logrado separarse de Alpine.

Aunque existía la posibilidad de que Nikola Tsolov ascendiera como compañero de Lindblad, el rendimiento de Lawson en la temporada, no solo en Racing Bull sino también en Red Bull cuando reemplazo al lesionado Isack Hadjar, le dio el cartel para complicar la decisión de la marca de bebidas energéticas.

Alan Permane, director del equipo y codirector ejecutivo deportivo, destacó el equilibrio entre juventud y madurez que representa esta alineación para el proyecto de Faenza:

Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid para 2027. Ambos han demostrado su capacidad y potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que han logrado, tanto de forma individual como en pareja. No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, ya que aporta una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos tenemos una base firme para construir sobre el progreso logrado este año, seguir impulsándonos hacia adelante y dar el siguiente paso para alcanzar nuestras ambiciones en 2027”.

Por su parte, Liam Lawson celebró la extensión de su contrato y subrayó el trabajo realizado en la fábrica para entregar un auto competitivo:

Estoy muy feliz de continuar con Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo ha trabajado muy duro para producir un auto rápido que me ha encantado conducir. Se siente genial ser parte de una campaña histórica mientras seguimos luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del arduo trabajo de todos, tanto en la pista como en la fábrica. Espero llevar este impulso junto a Arvid hacia 2027; estamos construyendo algo muy positivo y me emociona lo que podamos lograr juntos”.

¿Qué pasará con Tsolov?

El piloto búlgaro, quien actualmente pelea el campeonato de la Fórmula 2, ascenderá como piloto de reserva de Racing Bulls y Red Bull en el 2027, esto a la espera de un segundo plan de competencia para mantenerlo activo en pista.