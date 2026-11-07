Sigue la fiesta de Santos, también fuera de la cancha

La fiesta de Santos Laguna no se detiene, tanto dentro como fuera de la cancha. Anoche, en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026, derrotaron 2-1 a los Potros de Hierro del Atlante para afianzar su plaza en la Liguilla del torneo.

Pero el resultado dentro de la cancha lo acompañaron de contenidos digitales en redes sociales que involucran a su afición pero también a el medio futbolístico mexicano.

Las cuentas oficiales de Instagram y X publicaron anoche después de la victoria un video con su mascota el Guerrero y un nuevo personaje con el rostro pintado de los colores de la institución, así como las porristas del equipo.

“Seguimos”, se lee en la publicación.

La victoria ubicó a Santos en el quinto lugar de la tabla general, con 25 puntos y una clasificación a Liguilla casi asegurada.

El manejo de crisis como punta de lanza

Después de la crisis de comunicación que tuvo el Presidente del equipo, Aleco Irarragorri, con el video donde apareció en una fiesta cantando la canción “Esperanza”, de Diego Torres, se vino una racha de 8 victorias en 9 partidos.

De inmediato, conforme se fueron acumulando las victorias, la apertura de la institución y el propio presidente con los medios de comunicación y creadores de contenido para revertir la situación.

La estrategia de comunicación y marketing de la institución ha contemplado como punta de lanza plataformas digitales y creadores de contenido. En días pasados, el Presidente Aleco Irarragorri accedió a platicar con el Podcast Los Cachirules, del creador Paquideus.

El contenido ahí generado fue amplificado por múltiples medios de comunicación y otros creadores. Además, el mismo Presidente Aleco, generó una interacción con su homólogo de Atlante, Emilio Escalante, previo al partido de la fecha 16, para publicitar el partido entre ambos equipos.