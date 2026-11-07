Isaac del Toro y su deseo de ganar el Tour de Francia: “no lo veo lejano”

Sueña en grande. Luego de una espectacular irrupción en el ciclismo con un podio en el Giro de Italia durante el 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro se traza nuevos objetivos y probablemente el más importante de ellos es ganar el mítico Tour de Francia.

El oriundo de Ensenada, Baja California, reveló en entrevista para Marca que uno de sus mayores objetivos es conquistar la prueba reina del ciclismo mundial. Lejos de achicarse, el corredor dejó ver la determinación con la que afronta el máximo reto de la disciplina.

“¿Por qué no? Si los demás lo han ganado, ¿por qué un mexicano no? Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza… No lo veo lejano ni imposible. Es difícil, pero veo exactamente las mismas posibilidades que los demás”, declaró.

Isaac del Toro finalizó en el tercer lugar del Tour de Francia 2026 Mexsport

A sus 22 años, Del Toro dejó de ser una promesa para consolidarse como una realidad de la nueva generación, listo para competir al tú por tú contra las figuras consolidadas del pelotón internacional.

El ciclista del UAE Team Emirates entiende que su aspiración trasciende en lo personal y busca ser un referente para las nuevas camadas del deporte nacional.

“Gané mi primera etapa en Barcelona, hice podio en el Giro y sé que puedo ser competitivo. Vienen más atletas a través de los años; no me refiero solo a mí, sino a que, como mexicanos, claro que se puede”, añadió.

Isaac del Toro asume responsabilidad ante la afición mexicana

Finalmente, Isaac reconoce el impacto de sus actuaciones en el público mexicano y asume con madurez el respaldo y las altas expectativas que genera cada vez que sale a la carretera.

“Sé que hay alguien esperando algo de mí y que intenta ponerme en el mejor lugar, así que lo tomo como una responsabilidad”, concluyó.