León fue ‘víctima’ del nuevo formato de la Liga Femenil; Jesús Martínez manda importante mensaje

Jesús Martínez Munguía, presidente del Club León, envió un mensaje de apoyo y reconocimiento al plantel de León Femenil tras concluir su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2026. A pesar de quedar fuera de la fiesta grande, el directivo esmeralda destacó el trabajo realizado por las jugadoras y el cuerpo técnico a lo largo de la competencia.

A través de sus redes sociales, Martínez Munguía mandó un importante mensaje a las jugadoras esmeraldas a pesar de haber quedado eliminadas de la liguilla. En su publicación, el dirigente resaltó que no siempre los resultados reflejan de manera directa todo el trabajo que se realiza dentro de la institución.

“Hay torneos que se miden en clasificaciones y otros que también se miden en crecimiento.”

El presidente del cuadro verdiblanco continuó su pronunciamiento valorando el esfuerzo del grupo durante las fechas disputadas en el certamen. Asimismo, enfatizó el sentido de pertenencia y la entrega mostrada por el plantel en cada compromiso del campeonato local.

“25 puntos que reflejan el esfuerzo, compromiso y entrega de nuestras Fieras, que defendieron con orgullo y carácter el escudo de nuestra institución.”

“Mi reconocimiento a cada jugadora, cuerpo técnico y a todos los que forman parte de Club León Femenil.”

León, víctima del nuevo formato de la Liga Femenil

Cabe señalar que los 25 puntos en 14 jornadas disputadas significan el mejor registro en la historia del Club León Femenil. Sin embargo, este desempeño sin precedentes no le alcanzó a la Fiera para poder meterse a la fase final del futbol mexicano.

La principal razón por la que León quedó eliminado en la fase regular se debe al nuevo formato instaurado en la Liga MX Femenil, pues ahora clasifican los cuatro mejores equipos de cada uno de los dos grupos. León, al compartir sector con grandes potencias como Rayadas y Tigres, vio insuficiente su cosecha de 25 puntos y terminó en la quinta posición de su sector.

Si León hubiese formado parte del Grupo B, esos 25 puntos le habrían valido para quedarse con el tercer puesto del sector y amarrar un boleto a la liguilla. Equipos como Pumas y Pachuca avanzaron en dicho sector con 20 y 19 puntos respectivamente, cifras considerablemente menores a las cosechadas por la escuadra leonesa.