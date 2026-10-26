El auto de Checo Pérez, y el resto, llegó al Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2026

Luego de la competencia en Austin, la Fórmula 1 está lista para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México y todo el equipo necesario por cada escudería ya se encuentra en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la carrera de este fin de semana que podría definir al campeón 2026 con el italiano Andrea Kimi Antonelli llegando con una cómoda ventaja.

Si bien ya había material que las escuderías envían en avanzada a cada pista, el último de los embarques llegó procedente de Austin, Texas, arribando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de siete aviones de carga Boeing 747, incluyendo el monoplaza del piloto mexicano Sergio Pérez.

Desde el AIFA, una caravana de 130 tráilers trasladó la carga hacia la Magdalena Mixhuca. A este despliegue aéreo se sumaron más de 100 camiones por vía terrestre y 140 contenedores que arribaron por vía marítima al Puerto de Veracruz con el equipamiento técnico de la FIA y la categoría y que llevan tiempo en los boxes del trazado capitalino.

Entre las más de 50 toneladas transportadas se encuentran los componentes de la transmisión de televisión, los suministros para los hospitalities, los neumáticos Pirelli y los vehículos oficiales como el Safety Car y el Auto Médico proporcionados por la marca alemana Mercedes.

Junto ello se encuentran los 22 monoplazas de las 11 escuderías que arriban luego de una intensa batalla en el Circuito de Las Américas donde Antonelli se llevó la victoria, pero insuficiente para asegurar el campeonato. Justo la carrera de México le podría permitir ganar el título si finaliza dentro de los nueve primeros sin importar lo que hagan George Russell y Lewis Hamilton.

El cargamento incluye la llegada por primera vez a México del Cadillac F1 Team, el nuevo equipo de la parrilla y con el que Checo Pérez cumplirá su carrera 300 dentro de la máxima categoría.

Con el equipamiento ya descansando en el Autódromo Hermanos Rodríguez inicia la cuenta regresiva para recibir la undécima carrera de esta era en México donde se espera un lleno en las tribunas del circuito.