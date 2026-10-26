España arrasa en el Balón de Oro 2026: La Roja y el Barcelona se llevan la noche

La 70ª edición de la gala del Balón de Oro concluyó con Harry Kane consolidado como el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, más allá del premio principal, España fue el país protagonista de la noche a nivel de Selección y club (Barcelona).

El delantero del Bayern Munich e Inglaterra se impuso en una votación reñida a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, tras una temporada histórica de 73 goles entre club y selección y un brillante Mundial en el que Inglaterra acabó tercera.

España, a nivel club y selección, ganó 8 de 13 premios en el Balón de Oro 2026 REUTERS

España domina el Balón de Oro 2026 a nivel de selección y clubes

España no se conformó con el podio individual (Yamal tercero en el ranking masculino) y llenó el escenario londinense de premios tanto a nivel de selección como de clubes, especialmente del FC Barcelona masculino y, sobre todo, femenino.

A nivel de selección, los principales actores fueron Luis de la Fuente y Unai Simón. El seleccionador nacional se alzó con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino del año, premio merecido tras llevar a España a la conquista del Mundial de 2026.

Unai Simón, portero del Athletic Club y de la Roja, recibió el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo, clave en el título mundialista donde apenas encajó un gol en todo el torneo.

A nivel de clubes, el Barcelona fue el gran dominador: Lamine Yamal se llevó por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo.

En la rama femenina, Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro, igualando a Aitana Bonmatí, tras liderar al Barcelona en su última temporada azulgrana antes de fichar por el London City Lionesses.

El Barca femenino arrasó de forma casi absoluta: se proclamó Mejor Club del Mundo, Pere Romeu fue elegido Mejor Entrenador femenino, Cata Coll recibió el Trofeo Yashin a la mejor portera y Vicky López se llevó el premio al mejor talento joven femenino.

Fue una noche de oro para el futbol español, que se llevó ocho de los principales galardones y demostró su superioridad tanto en la selección masculina como en el proyecto azulgrana.

Los premios que ganó España en el Balón de Oro 2026