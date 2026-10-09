Hansi Flick asegura que Lamine Yamal: "Será el mejor del mundo"

Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol mundial. Con apenas 19 años, el extremo del Barcelona conquistó la Eurocopa, y la Copa del Mundo con España, ganó títulos con el conjunto Catalán y obtuvo dos Trofeos Kopa, confirmando su talento e impacto internacional.

Hansi Flick está cumpliendo su tercera temporada al frente del Barcelona. En ese periodo, ha conquistado cinco títulos en total y ha contado con múltiples talentos en su plantilla, pero, para el alemán, uno de los más destacados ha sido Lamine Yamal .

Lamine Yamal es uno de los futbolistas más prometedores a nivel internacional. Tiene una gran capacidad de definición, sabe generar juego para sus compañeros y, durante la temporada pasada, fue el jugador con más regates completados en LaLiga , con 243. Estas cualidades lo convierten en el hombre más desequilibrante del futbol español.

Para Hansi Flick, su irrupción representa algo extraordinario en el deporte, ya que, mientras algunos jugadores apenas debutan a la edad que tenía Lamine Yamal cuando comenzó a destacar, el Español ya se ha consolidado como una de las principales figuras del Barcelona. Más allá de su talento, el DT destacó su actitud y la personalidad con la que se desempeña, por lo que aseguró que se convertirá en el siguiente gran referente del balompié.

Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya”, declaró.

El entrenador también hizo referencia a la participación del extremo por derecha con la Selección Española durante la fecha FIFA. En ese sentido, consideró que los minutos disputados por Yamal han sido adecuados y expresó su expectativa de que pueda conservar el nivel mostrado en sus compromisos más recientes.

Lo que veo en los partidos con España y con nosotros en los primeros ocho juegos es increíble. Lo vi en Londres contra Inglaterra en directo”.

Además, Flick pidió tener paciencia con Lamine Yamal, pues, pese a ser considerado un talento generacional y haber conquistado la Eurocopa con la Selección Española, todavía tiene una larga carrera por delante. El Director Técnico Alemán recordó que el extremo tiene apenas 19 años y que su evolución debe entenderse como un proceso en el que la confianza, la continuidad y el trabajo diario serán fundamentales para alcanzar su máximo potencial.

Lamine es joven y disfruta jugando al futbol. Disfruta jugando al futbol y tiene la confianza y su actitud es increíble. Lo que vemos aquí en los entrenos es muy bueno… Tiene 19 años, no hay que olvidarlo. Para mí, los minutos que ha jugado están bien. Esperemos que mantenga el nivel de estos partidos. Él ama jugar al futbol, con confianza es increíble. Será el mejor del mundo”, aseguró.

Raphinha supera en contribuciones de gol a Lamine Yamal. REUTERS

¿Realmente Lamine Yamal es el jugador más determinante del Barcelona?

En palabras de Hansi Flick, Lamine Yamal es el mejor futbolista del mundo, pero tan solo en el Barcelona los datos muestran una diferencia entre su aportación ofensiva y la de su compañero Raphinha, quien en las últimas dos campañas con el conjunto catalán ha registrado más contribuciones de gol.

El Brasileño suma 87 contribuciones de gol, mientras que Yamal acumula 72. Incluso en los partidos de eliminación directa, Raphinha supera al Español, ya que, al contabilizar la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, registra un total de 18 goles, por encima de los 11 de Lamine.

Lo que convierte a Raphinha en el verdadero estandarte del Barcelona, pero para Hansi Flick los parámetros para decidir quien es el mejor del mundo son distintos.