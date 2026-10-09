Álvaro Fidalgo reporta con Betis y pone la mira en Champions League y LaLiga

Álvaro Fidalgo reportó con el Betis luego de una convocatoria más en Selección Mexicana, misma en la que sumó actividad en los 4 partidos del Tri orquestado por Rafa Márquez; se alista para LaLiga y Champions League en menos de una semana.

Siendo uno de los 29 convocados por el nuevo estratega nacional, Álvaro Fidalgo fue titular en un par de compromisos en esta nueva gestión Tricolor, donde el mediocampista sumó un rol protagónico.

Pese a iniciar ante Perú y Chile, Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores más cuestionados de la pasada Fecha FIFA, exigiendo que sea una pieza que cobre mayor relevancia debido a su papel de naturalizado.

Álvaro Fidalgo tuvo actividad en todos los partidos de México en la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Mexsport

Estos son los minutos con los que contó el Maguito en este llamado de Rafa Márquez:

Vs Colombia / ingresa de cambio en el minuto 64 del compromiso, disputando 26’.

Vs Perú / siendo titular y disputando 78 minutos con el Tri frente a los incas, el número 8 del combinado Tricolor no logró tener injerencia en el resultado.

Vs Estados Unidos / entró de cambio en el minuto 66 del cotejo frente a los de las ‘Barras y las Estrellas’, mismo en el que el Tri cayó por goleada.

Vs Chile / en el último cotejo disputado por México, Fidalgo fue titular y sumó 82 minutos, cediendo su sitio en el terreno de juego cuando el compromiso ya se encontraba completamente liquidado.

Siguientes objetivos: Osasuna, Porto y Barcelona

Una vez en el conjunto español, Álvaro Fidalgo y compañía contarán con una intensa semana, ya que en primera instancia se medirán al Osasuna, mientras que días más tarde recibirán al Porto de Santiago Gimenez y días más tarde tratarán de revalidar su gran inicio de campaña cuando choquen ante el Barcelona antes de disputar un nuevo compromiso de Champions League frente al Feyenoord.

Este es el calendario que le espera a Álvaro Fidalgo y compañía para los siguientes días, mismos en los que no saldrá de La Cartuja:

Vs Osasuna / Jornada 8, La Cartuja - domingo 11 de octubre, 10:30 horas.

Vs Porto / Jornada 2, La Cartuja - miércoles 14 de octubre, 13:00 horas.

Vs Barcelona / Jornada 9, La Cartuja - sábado 17 de octubre, 10:30 horas.

Vs Feyenoord / Jornada 3, La Cartuja - miércoles 21 de octubre, 13:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG