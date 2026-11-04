Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convierten en padres

La familia de la Fórmula 1 tiene una nueva integrante. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra Saint Mleux anunciaron oficialmente el nacimiento de su primera hija, una pequeña a quien han nombrado Bianca.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja confirmó la llegada de la primogénita, quien nació el pasado 3 de noviembre, justo después del Gran Premio de la Ciudad de México y antes del Gran Premio de São Paulo que Leclerc tendrá que disputar este fin de semana.

¿Quién es Charles Leclerc y quién es Alexandra Saint Mleux?

Charles Leclerc es piloto del equipo Ferrari en la F1, protegido de la Academia del equipo de Maranello y compañero de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Alexandra Saint Mleux es una creadora de contenido e influencer de 24 años especializada en arte y moda, quien se ha convertido en una presencia habitual en el paddock del Gran Circo al ser la esposa de Leclerc.

La pareja hizo pública su relación a principios de 2023 y consolidó su historia de amor el pasado 28 de febrero, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia civil privada en Mónaco, con planes de celebrar una boda religiosa de mayor escala en 2027.

Los rumores sobre el embarazo cobraron fuerza durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, cuando Alexandra apareció en el circuito mostrando su pancita. Aunque mantuvieron el proceso con total discreción, Leclerc confirmó la noticia en septiembre durante una sesión de preguntas en vivo en la cuenta de Threads del equipo italiano.

¿Qué pilotos son padres en la F1?

El número de pilotos padres en la Fórmula 1 es corto. La lista la conforman Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio 'Checo' Pérez.

Checo Pérez es el piloto que más hijos tiene actualmente con un total de cuatro.

Una de las viejas creencias en la F1 era que los pilotos decidían no tener hijos porque consideraban que podían hacerlos lentos al ser más precavidos con los riesgos que tomaban, pero la realidad es que su comportamiento no cambia en la pista.