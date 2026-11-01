Santos Laguna vence a Necaxa y se mete a zona de Liguilla del Apertura 2026

Santos Laguna consiguió una victoria clave en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, luego de vencer 1-0 a Necaxa en un encuentro que se definió gracias a un autogol de Matías Espíndola. Con este resultado, los Guerreros escalaron momentáneamente al octavo lugar de la clasificación, a falta de dos jornadas para que concluya la temporada regular.

El encuentro entre Santos Laguna y Necaxa tuvo pocas emociones durante la primera mitad. Aunque los Rayos mostraron mayor iniciativa ofensiva y buscaron abrir el marcador, no encontraron la contundencia necesaria para reflejar su dominio en el resultado.

La oportunidad más clara para el conjunto visitante llegó justo antes del descanso. Al minuto 44, el árbitro señaló un penalti a favor de Necaxa por una falta sobre Juan Valencia, pero, tras revisar la jugada en el VAR, determinó cancelar la pena máxima.

De esta manera, ambos equipos se marcharon al vestidor con el empate sin goles, dejando todo por definir para la segunda mitad.

Un autogol le dio el triunfo a Santos Laguna

Para el complemento, Santos Laguna encontró la anotación que necesitaba para quedarse con los tres puntos. Al minuto 72, un autogol de Matías Espíndola terminó por romper el empate y le dio la ventaja definitiva a los dirigidos por Renato Paiva.

Aunque el marcador ya no se movió, el tanto fue suficiente para que los Guerreros consiguieran una victoria fundamental en la recta final del torneo.

Santos Laguna se mete a zona de Liguilla

Con este triunfo, Santos Laguna llegó a 22 puntos y escaló momentáneamente al octavo puesto de la tabla general del Apertura 2026, posición que le permite ubicarse en zona de Liguilla cuando restan solamente dos jornadas de la fase regular.

Por su parte, Necaxa se mantiene en el lugar 17 de la clasificación, con apenas 10 unidades, complicando su cierre de campeonato.

Los Guerreros dependerán ahora de sus resultados en las últimas dos fechas para intentar mantenerse entre los equipos que disputarán la Liguilla del futbol mexicano.