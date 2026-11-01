Andrew Novak encuentra en México la gloria que le faltaba en el PGA Tour

Andrew Novak llegó a Vidanta Vallarta con el título al alcance de la mano, pero todavía le faltaba escribir la última página de una historia que había construido durante tres días. El estadounidense convirtió esa ventaja en su primera victoria individual en el PGA Tour, al coronarse campeón del VidantaWorld Mexico Open 2026 con un acumulado de 25 bajo par.

La diferencia de cinco golpes sobre sus perseguidores confirmó el dominio de un jugador que había encontrado en México la versión más contundente de su golf. Sus tarjetas de 67, 61 y 62 impactos lo llevaron a la jornada final con seis golpes de ventaja. No necesitaba una exhibición más; le bastaba con administrar lo conseguido y resistir la presión de cerrar el torneo.

Primera victoria individual en PGA para Novak. GABRIEL ROUX

Novak supo manejar los errores

El camino no fue perfecto. Novak tropezó con bogeys en los hoyos 10 y 17, pero evitó que esos errores cambiaran el desenlace. Tres birdies consecutivos en la segunda mitad del recorrido le permitieron recuperar el control y asegurar una victoria que también estableció un nuevo récord de anotación del certamen.

A sus 31 años, el estadounidense conoció así una satisfacción distinta. En 2025 había celebrado en el PGA Tour como parte de una pareja, junto a Ben Griffin, al ganar el Zurich Classic of New Orleans. Esta vez no tuvo que compartir los reflectores: el triunfo fue suyo.

La verdad es que se siente muy bien conseguir una victoria así. Me encantó el Zurich, es un torneo divertidísimo, pero también es gratificante lograr un triunfo por mi cuenta. Es algo por lo que llevo tiempo trabajando. No ha sido la temporada que esperaba, pero terminar de esta manera es fantástico”, señaló Novak.

Álvaro Ortiz, el mejor mexicano

Para Álvaro Ortiz, el torneo también dejó motivos para mirar hacia adelante. El mexicano terminó en el puesto T34, con 11 bajo par, lejos de la pelea por el campeonato, pero con la certeza de haber sostenido un buen nivel a lo largo de la semana.

Su balance no estuvo exento de autocrítica. Ortíz reconoció que todavía hay detalles por pulir, aunque se negó a reducir su actuación a los errores cometidos durante la última ronda.

Claro que sí veo hacia atrás con la lupa de qué puedo hacer mejor, cómo puedo hacer las cosas más eficientes y aprender de las olas emocionales que llegan a pasar en los campos. Pero la verdad me voy muy contento. Hice muy buen desempeño, jugué muy bien de principio a fin. Tuve dos hoyos malos en toda la ronda y no porque haya hecho dos hoyos malos voy a declarar que toda la ronda fue muy mala. Hice mil veces más cosas bien que mal.

Ortiz tendrá poco tiempo para detenerse en lo ocurrido. La próxima semana volverá a competir en territorio nacional, ahora en el World Wide Technology Championship, en Los Cabos, con otra oportunidad para prolongar su buen momento ante el público mexicano.