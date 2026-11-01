Mexicanos tendrán actividad en Champions, Europa League y Conference League del 3 al 5 de noviembre

Seis futbolistas mexicanos podrían tener actividad esta semana en las competiciones de clubes de la UEFA, con partidos programados del 3 al 5 de noviembre. Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas representarán al país.

La actividad comenzará el martes 3 de noviembre con la cuarta jornada de la UEFA Champions League, que continuará el miércoles 4. El jueves 5 será el turno de la UEFA Europa League, con su cuarta fecha, y de la UEFA Conference League, que disputará su tercera jornada.

Obed Vargas ya debutó en Champions League. X: @Atleti

Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez en Champions League

El primero en entrar en acción podría ser Obed Vargas, quien enfrentará con el Atlético de Madrid al Bayern Munich el martes 3 de noviembre. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

El mediocampista mexicano ya tuvo sus primeros minutos de la temporada en el torneo continental, por lo que tendrá una nueva oportunidad de participar en la competencia europea.

Para el miércoles 4, Álvaro Fidalgo y el Betis tendrán una visita complicada en Alemania. El conjunto español enfrentará al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, también a las 14:00 horas, en busca de avanzar en la fase de liga.

A la misma hora, Santiago Giménez y el Porto jugarán en el Estadio do Dragão frente al Napoli de Italia. El delantero mexicano buscará tener participación en el compromiso que completará la presencia nacional durante esta jornada de Champions League.

Hormiga González busca minutos con el Olympiacos. AFP

Hormiga González y Mateo Chávez, en la Europa League

El jueves 5 de noviembre comenzará la actividad de los mexicanos en la Europa League. Armando “Hormiga” González y el Olympiacos visitarán al Stade Rennais en el Roazhon Park, en un encuentro programado para las 09:30 horas, tiempo del centro de México.

Más tarde, Mateo Chávez y el AZ Alkmaar recibirán a la Juventus de Turín en el AFAS Stadion. El partido está programado para las 14:00 horas y representa otro compromiso de exigencia para el conjunto neerlandés en la cuarta jornada del certamen.

Mateo Chávez tendrá una dura prueba en Europa League. X: @eredivisie

Rodrigo Huescas completa la agenda en Conference League

La participación mexicana en los torneos de la UEFA terminará con Rodrigo Huescas y el Copenhague, que recibirán al Saburtalo Tbilisi de Georgia en el Parken Stadion.

El encuentro se disputará el jueves a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la tercera jornada de la Conference League. Con este compromiso concluirá la agenda de los seis futbolistas nacionales durante una nueva semana de competencias europeas.