Hamilton: "especial estar en México y conseguir mi primera pole con Ferrari"

Lewis Hamilton logró su última pole position en México en el 2016 y 10 años después volvió a conseguir el mejor puesto para la parrilla de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en esta ocasión tras derrotar a George Russell por apenas 0.009 segundos en la sesión de calificación.

El británico arrebató el primer lugar a George Russell tras una vibrante última vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Dios mío, me he quedado sin palabras”, dijo el siete veces campeón del mundo mientras el público mexicano le aplaudía por su resultado, muestra del amor que le tienen al hombre que se ha coronado en dos ocasiones en la CDMX.

Se siente especial estar en México y conseguir mi primera pole con Ferrari, y la número 105. Me gusta ese número", declaró emocionado cuando fue entrevistado en el parque cerrado.

La hazaña de Hamilton llegó tras superar un viernes complejo donde perdió valioso tiempo en pista por una falla en la unidad de potencia durante la FP2. Esa situación lo llevó a decir que tenía que “rezar” para poder pensar en no tener las mismas complicaciones el sábado.

"Ha sido un fin de semana muy, muy difícil y desafiante... Teníamos problemas con el motor ayer, lo que significó que nos quedamos atrasados. No pude hacer una tanda larga, pero hemos hecho un trabajo realmente bueno con la puesta a punto", explicó.

Al ser cuestionado sobre su longevidad y su lugar histórico desde la pole de Andretti en Italia 1982, Hamilton dijo: “Cuando hay voluntad, hay un camino. Todo está en la mente. Hago todas esas cosas diferentes que puedes hacer para intentar mantenerte joven y en forma. Pero amo lo que hago y ese amor no se ha ido. Me despierto cada día pensando en ello, sueño con ello", concluyó.