Haití será local en casa de su rival: recibirá a Estados Unidos en Miami

Haití jugará como local en territorio de su propio rival. La selección caribeña recibirá a Estados Unidos en Miami el próximo 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, después de obtener una autorización excepcional para trasladar el encuentro originalmente previsto en Kingston, Jamaica.

La Concacaf aprobó la solicitud de la Federación Haitiana de Futbol, que continúa sin poder organizar partidos internacionales dentro de su país debido a la crisis de seguridad. Con este cambio, Estados Unidos disputará los dos encuentros de la eliminatoria en su territorio, pues la vuelta está programada para el 17 de noviembre en Cincinnati, Ohio.

La selección haitiana había utilizado el Sabina Park de Kingston como sede durante la fase de grupos del torneo. Allí recibió a Trinidad y Tobago el 24 de septiembre y a Costa Rica el 27, antes de solicitar una nueva alternativa para enfrentar al conjunto estadounidense.

La autorización modifica de manera excepcional las condiciones habituales para los partidos de Haití. El reglamento establece que, cuando una selección no puede albergar un encuentro en su territorio por incumplir los requisitos correspondientes, la confederación debe designar una sede neutral dentro de la misma región.

Haití podrá recibir a sus rivales en sus propios países

La Concacaf permitió que la federación haitiana organice sus compromisos como local en territorio de sus oponentes, sin limitarse a buscar estadios en el Caribe. La medida permanecerá vigente mientras persistan los problemas de seguridad que impiden el regreso de los encuentros al país.

La autorización, sin embargo, no será automática para todos los partidos. Cada traslado necesitará una aprobación individual de la administración de la Concacaf, el acuerdo de la federación rival y la confirmación de que el estadio elegido cumple con los requisitos de la confederación.

La selección de Haití no disputa un encuentro como local dentro de sus fronteras desde julio de 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El estadio nacional Sylvio Cator, una de las principales instalaciones deportivas del país, fue tomado por pandillas en marzo de 2024.

La violencia mantiene al futbol haitiano lejos de casa y ahora llevará su siguiente compromiso a Miami, donde tendrá la condición administrativa de anfitrión frente a una selección estadounidense que también jugará la vuelta ante su público.