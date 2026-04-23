¡Habrá Tri para todos! La Selección Mexicana garantiza su transmisión en televisión abierta

En un movimiento estratégico, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) dio un paso firme en la gestión de sus derechos de medios. Tras meses de especulaciones sobre posibles exclusividades en plataformas de streaming, se ha confirmado que el equipo nacional mantendrá su esencia de alcance masivo y gratuito. En su cuenta de X, el experimentado reportero David Medrano anotó: "SELECCION EL TELE ABIERTA La Asamblea informó que se garantizó la transmisión en televisión abierta de los juegos amistosos y eliminatorios de México al llegar a un acuerdo con TV Azteca y Televisa y Claro Sports para el mercado mexicano y con TUDN para Estados Unidos".

Durante el último año, la fragmentación de los derechos de transmisión generó confusión entre los seguidores del Tri. Se temía que los encuentros oficiales y de preparación quedaran restringidos a muros de pago. Sin embargo, la prioridad ha sido blindar el acceso a la Selección Mexicana, entendiendo que el apoyo popular es el motor principal del proyecto deportivo.

La decisión busca maximizar la visibilidad del equipo en un periodo crítico en el que la captación de patrocinadores y la presencia de marca dependen directamente de los niveles de audiencia en televisión tradicional.

La resolución final se dio tras una intensa reunión de los altos mandos del futbol nacional. En un comunicado que trae alivio a millones de hogares, la Asamblea de dueños informó que se garantizó la transmisión en televisión abierta de los juegos amistosos y eliminatorios de México al llegar a un acuerdo con TV Azteca y Televisa y Claro Sports para el mercado mexicano y con TUDN para Estados Unidos.

Esto asegura una cobertura multiplataforma

Televisión abierta: La alianza tradicional de Televisa (TUDN) y TV Azteca permitirá que los partidos lleguen a todos los rincones del país sin costo.

Plataformas digitales: Claro Sports jugará un papel importante en la transmisión vía internet y dispositivos móviles, adaptándose a las nuevas generaciones de espectadores.

Impacto en Estados Unidos: La exclusividad de TUDN para el mercado estadunidense garantiza que la comunidad migrante y el público en dólares mantengan una conexión directa con el equipo.

Javier Aguirre y sus muchachos, con el mayor de los retos por delante. Mexsport

Este acuerdo supone una victoria para el espectador y también otorga una estabilidad financiera robusta para la Femexfut. Al diversificar los canales de difusión pero mantener la base en la televisión abierta, se asegura un flujo de ingresos constante que permitirá mejorar la infraestructura de las selecciones nacionales y los procesos de formación.

Con los derechos de transmisión resueltos, el enfoque ahora vuelve a la cancha, donde México buscará demostrar que está a la altura de las expectativas.