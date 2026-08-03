¿Habrá más fichajes en Pumas? Esteban Solari no lo descarta 

Los Pumas llegan a la Leagues Cup con la intención clara de mostrar un mejor nivel que el exhibido en el arranque del Apertura 2026.

Tras un debut complicado ante Pachuca y la posterior recuperación de resultados, el conjunto universitario quiere aprovechar la competencia internacional para consolidar su identidad y crecer como equipo.

Esteban Solari ve en este torneo una oportunidad real de medir el crecimiento del plantel ante rivales de la MLS y de pelear por un título que también otorga boletos a la Concacaf Champions Cup.

Esteban Solari en un partido con Pumas. Mexsport

Solari no descartó más fichajes en Pumas

En la previa del estreno ante Charlotte FC, Esteban Solari se mostró satisfecho con el plantel actual de los Pumas.

Este es un equipo grande que siempre está abierto a incorporar jugadores que nos puedan ayudar a subir la calidad del equipo. Mientras tanto, estoy feliz con los jugadores que tengo”, expresó.

El entrenador argentino enfatizó que le da tranquilidad el grupo que tiene, aunque eso no implica cerrar el mercado.

Estoy muy tranquilo con el equipo que tengo. No por esto no vamos a dejar de mirar el mercado, porque sabemos que podemos potenciar el equipo. Pero estamos tranquilos con el plantel que tenemos hoy en día”, añadió.

El técnico también se refirió a la llegada reciente de Luciano Herrera y a la recuperación de piezas importantes como Adalberto Carrasquilla, señalando que el plantel cuenta con profundidad, aunque siempre se evalúa la posibilidad de sumar calidad.

Por ahora estoy feliz con los jugadores, pero no por eso vamos a dejar de ver el mercado para potencializar el equipo”, reiteró Solari.

Pumas debe aprovechar la Leagues Cup

Respecto a la Leagues Cup, Esteban Solari fue enfático en que Pumas no lo tomará como un compromiso menor.

No son partidos amistosos, son torneos importantes, la oportunidad de competir por una copa creo que es bueno y, al mismo tiempo, probar nuestro crecimiento”, señaló.

Solari insistió en que el equipo saldrá a competir con total seriedad y ambición, a pesar de que algunos equipos no lo hagan.