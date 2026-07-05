Inglaterra ironiza sobre la altitud de la CDMX tras eliminar a México del Mundial

La selección de Inglaterra ironizó sobre la altitud de la CDMX, un tema que fue objeto de diferentes análisis y que, en teoría, pusieron en predicamento a los dirigidos por Thomas Tuchel. Tras eliminar a México en los Octavos de final del Mundial 2026, la cuenta de la selección europea tachó esa palabra y resaltó la “Actitud” que tuvieron sobre la cancha.

“Altitud. Actitud. Nos elevamos”, fue el corto mensaje, pero contundente que publicó la selección de Inglaterra.

La selección de Inglaterra avanzó a Cuartos de final del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

Tras su primer entrenamiento en la Cantera de Pumas, Thomas Tuchel destacó que el tema de la altura no iba a ser una excusa para la selección de Inglaterra.

“Los jugadores lo notaron en los primeros minutos de la sesión de entrenamiento y, a medida que avanzaba, se fueron adaptando mejor. Es lo que hay”, subrayó.

La Ciudad de México tiene una altitud de 2.200 metros e Inglaterra no había jugado a esa altitud.

“NO CREO QUE NADIE SIENTA LO QUE YO SIENTO POR TI AHORA!”, siguió la cuenta de la selección de Inglaterra.

Asimismo, destacó que su selección dio una de sus mejores actuaciones en un Mundial.

México no hizo valer la condición que jugaba con un hombre de más desde el minuto 54’, tras la expulsión de Jarell Quansah.

El gol de Harry Kane que eliminó a México del Mundial 2026 Eduardo Jiménez

Inglaterra se impuso 2-3, gracias a un doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Harry Kane. Por México, anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

OTRO PARTIDO DEFINIDO DE CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

Noruega vs. Inglaterra.

Día: sábado 11 de julio.

Hora: 3 de la tarde.

Estadio: Miami.