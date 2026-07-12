Tijuana volverá a Williamsport; representará a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

La Liga Municipal de Tijuana volverá a representar a México en el escenario más importante del beisbol infantil. La novena fronteriza conquistó el Campeonato Nacional de Ligas Pequeñas tras imponerse con autoridad 8-2 a Matamoros A.C., resultado que le otorgó el boleto para disputar la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport 2026.

El conjunto bajacaliforniano mostró un dominio prácticamente de principio a fin en el duelo por el título, combinando un pitcheo sólido, una defensa impecable y una ofensiva oportuna que aprovechó cada oportunidad para construir una ventaja que nunca estuvo en riesgo.

Frente a un rival que llegaba como uno de los favoritos del certamen, luego de completar una fase de grupos perfecta con marca de 6-0, la escuadra tijuanense firmó una de sus mejores actuaciones del torneo para quedarse con el campeonato nacional.

Matamoros A.C. intentó reaccionar con un par de carreras para mantener vivas sus esperanzas, pero la respuesta fue insuficiente ante un equipo que nunca perdió el control del encuentro y que administró la ventaja hasta registrar el último out.

Revancha y regreso a la élite

El triunfo también tuvo un sabor especial para la Liga Municipal de Tijuana, que consiguió la revancha luego de haber perdido precisamente frente a Matamoros A.C. la final nacional de 2022.

Ahora, cuatro años después, el desenlace fue completamente distinto y permitió a la organización volver a levantar el campeonato para confirmar que se mantiene como una de las grandes potencias del beisbol infantil mexicano.

Con este resultado, Tijuana se convertirá por tercera ocasión en representante de México en la Serie Mundial de Williamsport, después de conseguir el mismo objetivo en 2013 y 2023.

Además, existe otro factor que se repite en esta historia de éxito: el manejador Francisco Fimbres volverá a estar al frente del equipo, tal como ocurrió en las dos clasificaciones anteriores, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de las Ligas Pequeñas del país.

La clasificación reafirma el protagonismo que ha construido la organización fronteriza durante la última década, convirtiéndose en un referente constante dentro del beisbol infantil nacional.

Australia será el primer obstáculo

El siguiente desafío comenzará el 20 de agosto, cuando la novena mexicana debute en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, que se celebrará en Williamsport, Pensilvania, del 19 al 30 de agosto.

El primer rival será el representante de Australia, la Ryde Little League de Sídney.

En caso de conseguir la victoria, México avanzará directamente al cuadro de ganadores y volverá a jugar el 24 de agosto. Si sufre una derrota, todavía tendrá una oportunidad de mantenerse con vida cuando dispute la ronda de consolidación el 22 de agosto, en busca de seguir soñando con el campeonato del torneo infantil más importante del mundo.