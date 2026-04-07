Guido Pizarro advierte al Seattle Sounders: "Tigres en fases definitorias es de otra manera"

Guido Pizarro, técnico de los Tigres UANL, dejó claro que su equipo está listo para encarar una serie clave ante Seattle Sounders en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El estratega felino aseguró que cuenta con un plantel consciente de lo que está en juego, pues el objetivo es claro: mantenerse con vida y pelear por el título regional.

Tenemos un plantel que sabe lo que se juega. Entendemos la importancia de una fase definitiva, donde cada detalle cuenta. El equipo interpreta bien eso, pero también está enfocado en el plan de juego porque será un duelo muy difícil”, señaló Pizarro.

El timonel auriazul también reconoció que Tigres no ha tenido el semestre esperado en la Liga MX, aunque confía en que el equipo llegará en mejor forma a la fase decisiva del campeonato.

No hemos encontrado regularidad, hemos tenido partidos buenos y otros no tanto, pero sabemos lo importante que es cerrar bien. En Liguilla este equipo es distinto y vamos a afrontar cada partido con esa mentalidad”, afirmó.

Pese a las inconsistencias, Pizarro mantiene la confianza en su plantel y considera que aún hay margen de mejora tanto en el torneo local como en el internacional.

Tigres iniciará su camino en estos Cuartos de Final este miércoles, cuando reciba a Seattle Sounders en el Estadio Universitario, en un duelo que marcará el rumbo de la serie y sus aspiraciones en la Concachampions.