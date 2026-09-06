El 'Güerito de Tepito' entró a lo 'Canelo', pero sufrió para vencer a Osvaldo 'Terrible' Morales

Llegó la tercera victoria como boxeador profesional para Juan Pérez el 'Güerito de Tepito' (3-0). Cumplió con la etiqueta de favorito, aunque Osvaldo 'Terrible' Morales (3-4) lo hizo sufrir sobre el cuadrilátero del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

En su incursión dentro de la categoría peso pluma, luego de sus triunfos en Medio Oriente y en la CDMX, el 'Güerito de Tepito' vivió todo tipo de emociones en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Arribó junto con una caravana de motociclistas el histórico inmueble deportivo. Había que hacer sentir el peso de casa ante el originario de Campeche.

Después, en su presentación rumbo al cuadrilátero, hizo una entrada a lo Saúl 'Canelo' Álvarez. Caminó con el cobijo de la música de mariachis, quienes interpretaron "Final Countdown" y "México lindo y querido".

Su papel como showman poco a poco lo comprende el boxeador de 16 años de edad.

Pero el 'Terrible' Morales no se intimidó. no cayó en complejos por el estruendo del público en apoyo a Juan Pérez en un inicio.

En los primeros episodios la presión de su esquina lucía jugarle en contra a Morales, quien no tardó en recibir castigo.

En el tercer asalto el 'Güerito' tomó la ventaja ante los ojos de los jueces tras una poderosa secuencia de golpes con la izquierda sobre el cuerpo de Osvaldo Morales. Incluso fue sobrado el capitalino.

El choque de puños se atascó con golpes ilegales sobre Juan Pérez. Incluso los jueces mandaron a llamar a los pugilistas para atizar una advertencia de hacer prevalecer el combate limpio.

Pero 'El Terrible' le hizo honor a su mote y se creció al grado de dividir al público en las gradas. Logró arrancarles simpatía y admiración. Fue burlón con los pies, bailó y retó a Juan Pérez a seguir entrando en su zona y de conectar con fuerza.

La afición se prendió. Reconoció la valentía de Morales y su compromiso de hacer del combate un mejor espectáculo. No se cansó de retar al 'Güerito de Tepito', de intimidarlo con fintas hasta agotar el cronómetro del sexto y último round en un fugaz intercambio de volados.

Parte del público volteó bandera. Aplaudió el encare del 'Terrible' Morales contra Pérez, aunque en las tarjetas los jueces se inclinaron finalmente por el 'Güerito de Tepito' (tarjetas de 58-56, 58-56, 59-55) y el legado que recién comienza a construir con Astur Boxing.

Osvaldo Terrible Morales llegó a una marca de 3 victorias y cuatro derrotas (un par por la vía del K.O.) Christian Mendoza/ Excélsior

Otros resultados

Alberto Mora (16-0, 11 por la vía del nocaut) defendió con éxito el título NABO WBO Superpluma. Superó por nocaut técnico a Juan Pablo Ramírez, en el arranque del séptimo round.

Aldair Pérez 'Cachorro' ganó por decisión dividida a David del Río, en peso superpluma.

A cuatro rounds en la categoría de peso gallo, Ángel Colín ganó por decisión unánime a Kenneth Enríquez 'Coqueto'.

Ángel Colín dio una gran exhibición ante Kenneth Enríquez 'el Coqueto', en un combate de cuatro rounds. Christian Mendoza/ Excélsior

En la división mini mosca, a ocho rounds, Daniel Coria cayó en una intensa contienda ante Yésica Galván, por decisión unánime.