Portugal selló el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones con un sufrido 3-2 ante Gales en Cardiff, en el segundo partido de la era post-Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano: un vídeo del final del encuentro, generó una fuerte polémica en redes sociales.

Jorge Jesus técnico de Portugal comentó que no echan de menos a Cristiano Ronaldo REUTERS

¿Burla a Cristiano? La polémica de Bruno Fernandes y Cancelo

Con Bernardo Silva ausente de la convocatoria, Bruno Fernandes había salido de titular como capitán. Tras su sustitución en el tramo final del partido, le entregó el brazalete a Joao Cancelo, quien terminó el encuentro con la cinta en el brazo izquierdo.

Y tras el silbatazo final se grabó un video donde Fernandes se dirige al operador de cámara y le indica, con tono desenfadado: “¡Graben al jefe!”, señalando a Cancelo.

Cancelo, sonriente, recoge el guante y apunta repetidamente hacia el brazalete de capitán mientras la cámara lo enfoca.

El gesto, combinado con la frase, fue visto por un sector de la afición como una burla directa al legado de Cristiano Ronaldo, el hombre que ostentó esa misma cinta durante casi dos décadas.

Comentarios en redes calificaron la escena de “desagradable” o de “indirecta”, recordando que el liderazgo y el estatus de CR7 en el vestuario portugués siguen siendo un tema sensible tras su salida.

Mientras algunos medios portugueses lo presentaron como una simple broma entre compañeros, muchos aficionados a CR7 lo han tomado muy personal.

La polémica se amplificó porque llega pocos días después de declaraciones críticas de la madre de Ronaldo y de un debate abierto sobre el homenaje y el relevo en la capitanía. Ni Fernandes ni Cancelo han aclarado públicamente el episodio, pero el vídeo ya ha dividido a la hinchada.